Impftruck in Saanen – Auf die Plätze, fertig – impfen Mit dem mobilen Impfzentrum erreicht der Kanton Zögerer und Leute in den Randregionen. Der Aufwand lohne sich, heisst es bei der Gesundheitsdirektion. Mirjam Comtesse

Ungewohnter Anblick: Der auffällige Impftruck macht halt beim Bahnhof Saanen. Foto: Raphael Moser

Staunend schauen die Passagiere aus dem Fenster, als der Zug in Saanen hält. Auf dem Bahnhofplatz stehen ein imposanter gelber Truck, ein grosses Zelt und rund 50 Leute. Es ist Freitagmittag, und in wenigen Minuten können sich hier die ersten Leute für eine Corona-Impfung registrieren.

In der Schlange rechts stehen die Leute an, um sich registrieren zu lassen. Links geht es zum Impftruck. Foto: Raphael Moser

Die Menge entspricht den Erwartungen der Verantwortlichen, und die Stimmung ist entspannt. Fragt man die Leute, wieso sie sich heute und hier impfen lassen wollen, sind die Antworten mehrheitlich ähnlich: weil es so einfach ist und weil der Druck auf Nicht-Geimpfte steigt. So erklärt ein rund 50-jähriger Mann, nach dem jüngsten Entscheid des Bundesrats, die Zertifikatspflicht auszuweiten, wolle er «gesellschaftsfähig» bleiben.

Ein Ehepaar, beide um die Mitte 40, sagt, es habe keinen Arzt und keine Apotheke in der Nähe gefunden, die noch freie Impftermine hätten. «Die Reise nach Thun und zurück würde einen halben Tag in Anspruch nehmen, so lange will ich bei der Arbeit nicht fehlen», sagt der Mann. Seine Frau betont, sie ärgere sich, wenn Leute in den Randregionen in den Medien so hingestellt würden, als verweigerten sie sich einer Impfung.: «Uns fehlen einfach die Möglichkeiten.»

Vor dem Zutritt wird Fieber gemessen. Foto: Raphael Moser

Auch Zögerer lassen sich offensichtlich vom niederschwelligen Angebot überzeugen. Ein 13-Jähriger in Begleitung seiner Mutter meint, er sei sich lange nicht sicher gewesen, ob er sich impfen lassen solle. Aber er möchte seine Nächsten in der Familie schützen, deshalb sei er heute gekommen, um seine erste Dosis zu erhalten. Im Gegensatz zu ihm stehen die meisten heute für ihre zweite Impfung an. Denn der Truck machte bereits vor vier Wochen halt in Saanen und ermöglichte so eine unkomplizierte erste Impfung.

Seit dem 13. August reist das Team aus Rettungssanitätern und Pflegefachkräften mit dem Gefährt wieder durch den ganzen Kanton. Es ist bereits die zweite solche Tour, die erste startete im Juni und endete vor den Sommerferien. Dieses Mal soll der Impftruck bis Ende September unterwegs sein. Der letzte Halt ist am Samstag, 25. September, vor dem Shoppyland in Schönbühl. Datum und Ort sind eine klare Ansage: Wer gerade seine Einkäufe erledigt, soll sich zum Start der Herbstferien genau überlegen, ob für ihn oder sie eine Impfung wirklich nicht infrage kommt, obwohl sie so leicht zu haben wäre.

Die Einsatzkräfte bereiten den Moderna-Impfstoff vor. Foto: Raphael Moser

Der Truck wirbt durch seine Auffälligkeit offensiv fürs Impfen. Wut von Gegnerinnen und Gegnern zog er dadurch aber bislang nicht auf sich. «Wir hatten nur in Einzelfällen Leute, die uns beschimpft haben», sagt der Einsatzleiter in Saanen, Thomas Fehlmann. Auch Demonstrationen oder Angriffe wie im Kanton Thurgau gab es bisher nicht. «Wenn jemand mit uns diskutieren will, sagen wir, dass wir keine Politiker sind, sondern lediglich eine Dienstleistung anbieten», sagt Thomas Fehlmann. Die Bieler Firma Docs, bei der er angestellt ist, begleitet in Nicht-Pandemie-Zeiten Events wie etwa das Gurtenfestival medizinisch.

Wie viel die Tour des Trucks insgesamt kostet, kann die Gesundheitsdirektion des Kantons auf Anfrage nicht sagen. Mediensprecher Gundekar Giebel erwidert nur, das sei nicht der springende Punkt. Es gehe vielmehr darum, möglichst viele zu impfen. «Die breite Mehrheit ist bereits geimpft. Jetzt kommt der Teil, der durchaus impfwillig, aber noch nicht restlich überzeugt ist.»

Ein kurzer Stich – schon ist es vorbei. Foto: Raphael Moser

Sicher ist: Der Aufwand ist hoch. Nur schon um den Truck und das dazugehörige Zelt an einem Ort aufzustellen, benötigt das Einsatzteam rund vier Stunden. Wenn man bedenkt, dass sie dann im Schnitt bloss 230 Leute pro Tag impfen können, scheint das nicht viel. «Irgendwann wird sich ein grosser Truck nicht mehr lohnen, um die wenigen Impfwilligen zu bedienen», sagt auch Gundekar Giebel. Nach den Herbstferien ist allerdings auf jeden Fall nochmals eine Tour vorgesehen. «Wir haben aber auch schon kleinere mobile Teams geplant, die in Schulen, bei Events oder in Lokalitäten der Gemeinden impfen können.»

Und zum Schluss gibt es eine Bestätigung im Impfausweise sowie ein Impfzertifikat. Foto: Raphael Moser

Imfptruck-Tour: 11.9., Saanen, Bahnhofgässli, 10–16 Uhr; 13.9. Grosshöchstetten, Kramgasse 3, 10–16 Uhr; 14.9., Wangen an der Aare, Salzhaus, 10–16 Uhr; 15.9., St-Imier, Feuerwehrmagazin, 10–16 Uhr; 16.9., Ins, Feuerwehrmagazin, 10–16 Uhr; 17.9., Valbirse, Place de la Gare, 10–16 Uhr; 18.9., Centre Brügg, Erlenstrasse 40, 11–17 Uhr; 20.9., Walkringen, Bahnhofstrasse, 10–16 Uhr; 21.9., Grindelwald, Parkplatz Kongress-Saal, 10–16 Uhr; 22.9., Brienz, Hautpstrasse 283, 10–16 Uhr; 23.9., La Neuveville, Place du Marché/Place de la Gare 10–16 Uhr; 24.9., Biel-Bözingen, Lengnaustrasse 13, 10–16 Uhr; 25.9., Shoppyland Schönbühl, 11–17 Uhr.

