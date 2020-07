Politik in Niederbipp – Auf die Abstimmung folgt der Wahlkampf Kaum ist die Strategie 2040 vom Tisch, rüsten sich die Ortsparteien für die Wahlen im Herbst. Ein Rück- und Ausblick. Beatrice Beyeler

Nach dem Abstimmungssonntag steht in Niederbipp nun fest, wann die Gemeindewahlen stattfinden. Foto: Brigitte Mathys

Vor wenigen Wochen machten Flyer zur Strategie 2040 in Niederbipp die Runde. Im Dorf lief ein kurzer, aber hitziger Abstimmungskampf. Am 28. Juni dann erlebte die Vorwärtsstrategie und die damit geplante Professionalisierung des Gemeindepräsidiums Schiffbruch an der Urne. In der Gemeindepolitik bleibt alles wie gehabt. Kehrt nun im Dorf Ruhe ein? Von wegen.