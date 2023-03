Anlass in Meiringen – Auf der Suche nach neuen sozialen Ideen Am zweiten Innovationsanlass der Plattform Haslital stand das Thema «Soziale Innovationen» auf dem Programm. Anne-Marie Günter

Die Holzbildhauerin Franziska Frutiger stellte ihre Raumtrenner vor, die traditionelle Hasli-Webmuster mit Holzverarbeitung verbinden. Foto: Anne-Marie Günter

Welche Innovationen wünscht sich das Haslital? Die Plattform Haslital lud zu ihrem zweiten Anlass ein. Im November 2021 war in einer Art Regionalwerkstatt herausgefunden worden, ob querbeet durch die Bevölkerung das Interesse am Thema Innovation besteht. Am Dienstag stand nun in der Tramhalle Meiringen, wo sich 60 Personen begegneten, das Thema «Soziale Innovationen» im Mittelpunkt. Heike Mayer, Professorin für Regionalentwicklung und Forschung Tourismus am Geographischen Institut der Uni Bern, und Mitarbeiter Samuel Wirth stellten im Input-Referat Resultate aus dem Nationalfonds-Projekt «Soziale Innovationen im Schweizer Berggebiet» vor.