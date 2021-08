Premiere auf dem Hasliberg – Auf der Suche nach literarischen Kristallen Michèle Hirsig und Simon Zeiter vom Hotel Gletscherblick lancieren das Festival «Literatur Strahlen». Sie wollen unbekannten Schweizer Künstlern eine Plattform bieten. Nathalie Günter

Der Plattenspieler ist im Saal leise zu hören, Bücher stapeln sich, gemütliche Vintagesessel laden zu einer Lesepause ein: Im Hotel Gletscherblick steht das analoge Erlebnis im Vordergrund. «Wir sind ein altes Hotel – und stehen dazu», sagt Michèle Hirsig, die den Betrieb im Hasliberger Ortsteil Goldern seit März 2020 zusammen mit Partner Simon Zeiter führt.

Simon Zeiter und Michèle Hirsig führen erstmals das Festival Literatur Strahlen in ihrem Hotel Gletscherblick durch. Foto: Nathalie Günter Foto: Nathalie Günter

Just zum Beginn der Pandemie also, darum blieben die Aktivitäten bisher aus. «Jetzt wollen wir mit dem Festival Literatur Strahlen loslegen», sagt Hirsig. Sie führt das Hotel in der vierten Generation, die Entstehungsgeschichte ist eine ganz spezielle. «Meine Urgrossmutter Elise eröffnete als ledige Frau 1906 das Hotel auf eigene Faust.» Von den ersten Jahren zeugen auch die Bilder an den Wänden. «Viele Maler haben damals mit Kunst statt mit Geld ihre Logis bezahlt.»