Architektur im Oberaargau – Auf der Suche nach der regionalen Bauart Das Architekturforum Langenthal will herausfinden, ob in der Region eine bauliche Identität nachgewiesen werden kann. Im besten Fall soll daraus ein Buch entstehen. Tobias Granwehr

Die Architekten Stephan Kessler (links) und Christian Meyer sind gespannt, ob sich die Buchidee über die regionale Baukultur wirklich umsetzen lässt. Foto: Franziska Rothenbühler

Hat der Oberaargau eine architektonische Identität? Gibt es in der Region Bauten, die auf ihre Weise bedeutsam und möglicherweise einzigartig sind? Diesen Fragen will das Architekturforum Langenthal in den kommenden Monaten auf den Grund gehen.

Das als Verein organisierte Forum hat sich zum Ziel gesetzt, eine Publikation zum Thema Architektur im Oberaargau herauszubringen. Deshalb sammelt es nun Beiträge, die eine eigene Baukultur in den 44 Gemeinden des Verwaltungskreises aufzeigen.

Das Architekturforum hat dafür einen Aufruf gestartet. Es lädt alle Interessierten ein, Vorschläge zum Thema einzureichen. In den Eingaben können laut Vereinspräsident Christian Meyer Bauwerke beschrieben werden, die bezüglich Ästhetik, Nutzung, Funktionalität, Innovation oder Material einzigartig sind.