Peter von Känel – Auf der Suche nach der Ideallinie In der ausverkauften Badi-Lounge referierte der heimische Peter von Känel darüber, wie er als Bergsteiger die Ideallinie sucht. Andreas Tschopp

Peter von Känel bei einer Erstbegehung an der Nordwand des Äusseren Fisistocks. Foto: PD

«Bergführer ist der absolute Traumjob»: Dieses Bekenntnis legte Peter von Känel am Sonntagabend in der Badi-Lounge im Sportzentrum Frutigen ab. Der heimische Alpinist und Fotograf erklärte dort vor voll besetzten Rängen, untermalt mit eindrücklichen Bildern, wie er die Ideallinie am Berg sucht.