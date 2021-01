Nach seinem schwierigsten Jahr – Hoarau und die Suche nach dem x-ten Frühling YB-Held Guillaume Hoarau kommt am Sonntag mit dem FC Sion nach Bern. Der Franzose kämpft sich gerade wie gewohnt von einer Verletzung zurück. Doch sein Optimismus ist ein anderer als zu seinen besten Zeiten. Moritz Marthaler

Wie viel fehlt zur alten Form? Beim FC Sion konnte Guillaume Hoarau noch nicht überzeugen. Foto: Laurent Gillieron

Der Mensch hat seine Gewohnheiten. Wenn Guillaume Hoarau jeweils vom Training nach Hause kam in seine Wohnung in Thun, Berner Oberländer Hanglage, Blick nach Südwesten, dann setzte er sich an die Sonne und griff zur Gitarre. Und wenn Guillaume Hoarau jetzt vom Training nach Hause kommt in seine Wohnung in Vétroz, Walliser Hanglage, Blick nach Südwesten, dann setzt er sich an die Sonne und greift zur Gitarre.

Guillaume Hoarau lebt kein neues Leben im Wallis, als Stürmer beim FC Sion. Und doch bewegt er sich als Fussballer auf einer ganz anderen Ebene. Vor zwei Jahren war er in seinem Wirken bei Seriensieger YB auf dem Zenit, er hatte mitgeholfen, den Club dorthin zu bringen, wo er heute steht. Vor einem Jahr begann sein Status beim Meister zu bröckeln. Und jetzt sitzt er beim Tabellenachten Sion auf der Ersatzbank, mit dem Team den Barrageplatz im Rücken, als Stürmer schon wieder eine Verletzung verkraftend.