Wohlen vor den Wahlen – Auf der Suche nach dem «Wir-Gefühl» Was tun, wenn die Kontakte in einer Gemeinde abbrechen? In Wohlen stellen sich viele diese Frage – und kommen zu unterschiedlichen Antworten. Simon Wälti

Mit dem Postauto in die Gemeinde Wohlen hat seit 1906 Tradition. Es war die erste Postautolinie der Schweiz. Foto: Nicole Philipp

Es gibt viele Gräben in der Gemeinde Wohlen, doch zählt auch der sprichwörtliche Stadt-Land-Graben dazu? In den Gräben, vom Stegmattsteg bis zum Ende des Wohlensees sind es grob gezählt etwa ein halbes Dutzend, plätschern Bäche. So etwa der Mülibach oder der Bach im Tuftgraben, für den die Velofahrenden auf der Route dem See entlang meist nicht viele Blicke übrig haben, weil die Passage mit der Brücke als Schlüsselstelle steil ist und die ganze Aufmerksamkeit erfordert.

«Es hat eine gewisse Polarisierung stattgefunden.» Bänz Müller, Gemeindepräsident

Ist ein Auseinanderbrechen der Gemeinde Wohlen zu befürchten? Das wohl nicht, doch der bereits still wiedergewählte Gemeindepräsident Bänz Müller (SP plus) findet, Wohlen «drifte etwas auseinander». Die Kontakte seien wegen Corona teilweise «eingeschlafen». «Es hat eine gewisse Polarisierung stattgefunden», sagt er. «Die Frage ist: Wie finden wir zurück zu einem Wir-Gefühl?» In den nächsten Jahren müsse sich der Gemeinderat Gedanken machen, wie er den sozialen Zusammenhalt wieder fördern könne. Am 28. November wird in der Gemeinde gewählt.