Burger an jeder Gassenecke: Die Gastro-Kritiker dieser Zeitung haben versucht eine Übersicht übers Stadtberner Burger-Angebot zu gewinnen. Fotos: Raphael Moser / Besseresser

Was isch e Burger ohni Fleisch, sisch nüt als Brot.

Was isch e Burger ohni Brot, sisch nüt als Fleisch.

So ähnlich hat das vor 50 Jahren Mani Matter gesungen. In seinem Lied ging es zwar nicht um Burger, sondern um Sandwichs, aber Burger sind ja auch irgendwie Sandwichs (zu Matters Lebzeiten gabs noch keinen McDonald’s in Bern).

Seine «Betrachtige über nes Sändwitsch» gelten aber noch immer, besonders auch für Burger. Auf den ersten Blick sind sie eine einfache Angelegenheit: Brot-Fleisch-Brot. Aber natürlich steckt viel mehr dahinter. Das Problem der Sauce und der anderen Zutaten, das kommt dann noch hinzu.