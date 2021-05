Prostatakrebs: Studienteilnehmer gesucht – Auf der Spur kleinster Metastasen Diagnose und Behandlung des häufigsten Männer-Tumors sollen weiter verbessert werden. Stefan Aerni

Prostatakrebs-Patient vor einer MRT-Untersuchung. Foto: Radtop.de

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz rund 6400 Männer neu an Prostatakrebs, 1300 sterben daran. Damit ist das der häufigste Tumor bei Männern.

Die Prognose hängt stark von seiner Ausbreitung ab. Krebszellen können über die Lymphbahnen in die benachbarten Lymphknoten der Beckenregion oder über die Blutgefässe in andere Organe gelangen – in Knochen, Lungen, Leber.

Neues Kontrastmittel im Test

Hier kommt der Magnetresonanztomografie (MRT), dem derzeit besten bildgebenden Verfahren, eine wichtige Rolle zu.

Um dieses Verfahren zu verfeinern, führt jetzt das Inselspital Bern, Institut für Radiologie und Klinik für Urologie, eine wissenschaftliche Studie («Prostaprogress») mit einem neuen Kontrastmittel durch. Diese Substanz, die aus kleinsten Eisenpartikeln besteht, reichert sich in den Lymphknoten an und ermöglicht so die Erkennung von Krebsabsiedlungen (Metastasen).