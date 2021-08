Polizeieinsatz am Samstag - Auf der Schützenmatte ist eine Person gestorben

Polizeieinsatz am Samstag – Auf der Berner Schützenmatte ist eine Person gestorben In der Nacht auf Samstag kam es auf der Berner Schützenmatte zu einem Todesfall. Die Polizei war mit einem grösseren Aufgebot vor Ort. Eine Dritteinwirkung wird ausgeschlossen.

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Schützenmatte in Bern zu einem grösseren Polizeieinsatz. Grund: Eine Person war gestorben. Die Kantonspolizei Bern bestätigte am Samstagmittag eine entsprechende Meldung von Augenzeugen gegenüber dem «Bund».

Kurz nach Mitternacht sei die Person in der Nähe der Toiletten bewusstlos aufgefunden worden. Trotz Reanimationsversuchen sei sie wenig später verstorben, so ein Polizeisprecher.

Noch ist nicht klar, welche Umstände und Ursachen zum Tod der Person geführt haben. Die Polizei geht aber derzeit nicht von einer Dritteinwirkung aus. Bisher wurden keine Angaben zur Identität, zum Geschlecht, zum Alter und zur Nationalität der verstorbenen Person veröffentlicht.

Polizeieinsätze, die aufgrund eines Todesfalls stattfinden, würden rasch vergleichsweise gross wirken, sagte der Polizeisprecher weiter zum «Bund». Dabei gehe es nicht nur um die eigentliche Untersuchung, sondern auch darum, Leute fernzuhalten und damit die Würde eines verstorbenen Menschen gewahren zu können.

Weiter betonte die Polizei, sie sei von den Betreibern der Reitschule, die sich gleich nebenan befindet, gut unterstützt worden.

