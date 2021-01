Ausflugstipp – Auf der Engehalbinsel auf den Spuren der Kelten und Römer Wer den Archäologiepfad auf der Engehalbinsel begeht, spaziert durch eine ehemals bedeutende keltische Stadt. Und trifft auf ein römisches Bad. Urs Wüthrich

In diesem römischen Theater auf der Engehalbinsel hatten bis zu 1500 Zuschauer Platz. Im Hintergrund die Matthäus-Kirche. Foto: Christian Pfander

Es ist ein Spaziergang in die Vergangenheit. Der Archäologiepfad durch lichten Wald auf der Stadtberner Engehalbinsel führt in die Zeit der Kelten und Römer. In den letzten zwei Jahrhunderten vor Christus befand sich hier eine keltische Stadt, Oppidum genannt. Sie war mit über 130 Hektaren Fläche eine der grossen Städte im keltischen Europa. Nach der Eroberung Galliens durch die Römer, um 50 v. Chr., verlor das Oppidum an Bedeutung. Dennoch blieb es auch in römischer Zeit – als Kleinstadt – ein regionales Zentrum. Im 3. Jahrhundert n. Chr. verlieren sich dann die Siedlungsspuren.