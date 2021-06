Zwischen Schönbühl und Kirchberg – Auf der A1 stehen Belagsarbeiten an Teile der A1 werden saniert. Die Einfahrt beim Shoppyland wird nachts gesperrt, und der Rastplatz Lindenrain ist vorübergehend zu.

Vom 7. bis zum 9. Juni wird nachts gearbeitet. Foto: PD

Auf der A1 zwischen der Verzweigung Schönbühl und dem Anschluss Kirchberg sind an mehreren Stellen Belagsarbeiten nötig, wie das Bundesamt für Strassen mitteilt. Die Arbeiten werden in den Nächten vom 7. bis 9. Juni ausgeführt. Die Autobahn sowie die betreffenden Rampen bleiben auch während der Arbeiten befahrbar. Mit Ausnahme der Einfahrt von der Industriestrasse (Shoppyland) her Richtung A1. Sie wird für den Belagsersatz gesperrt. Als Alternative steht die nahe gelegene Einfahrt beim Knoten Moosmatte zur Verfügung.

Beim Rastplatz Lindenrain sind etwas umfangreichere Belagsarbeiten nötig, wie es in der Mitteilung heisst. Der Rastplatz wird vom 9. Juni ab Mittag bis zum Morgen des 11. Juni gesperrt. Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Bei schlechtem Wetter müssen sie verschoben werden.

rsc/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.