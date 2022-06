Geschichtsträchtige Pfade – Auf den Spuren von Säumern und Schmugglern Salzhändler, Pilger und Flüchtlinge: Früher herrschte auf den Bergpfaden in und um die Schweiz reger Betrieb. Heute kann man auf den geschichtsträchtigen Wegen wandern oder biken. Markus Fässler (Travelcontent)

Wo einst die Schmuggler und Säumer unterwegs waren: Die Via Sbrinz. Foto: sbrinz-route.ch

Auf der Via Sbrinz von Stansstad via Engelberg auf die Engstlenalp

Die Via Sbrinz ist der Inbegriff eines Säumerpfades. Auf historischen Wegen geht es in mehreren Etappen über die Alpen von Luzern bis nach Domodossola. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Hartkäse Sbrinz, der im späten Mittelalter zum Innerschweizer Exportschlager avancierte. Auf den Pfaden waren aber nicht nur Käsehändler, sondern auch Handwerker, Pilger, Söldner und Schmuggler unterwegs.

Die ersten beiden Etappen der Via Sbrinz starten in der Region rund um Engelberg. Sie führen von Stansstad nach Engelberg und von Engelberg auf die Engstlenalp. Für Familien, für die nicht eine ganze Etappe infrage kommt, bietet sich beim Trübsee in «Schmugglis Erlebniswelt» die Möglichkeit, die Geschichte rund um die Schmuggler und Säumer auf eine spielerische Art zu entdecken.

Ab Juli 2022 gibt es zudem den neuen Rätselweg «Schmugglis Sbrinz-Weg» von der Hüethütte bis zur Alpkäserei Untertrübsee.



Von Andermatt nach Göschenen durch die Schöllenenschlucht

Ganz schön abenteuerlich: Die Schöllenenschlucht. Foto: Andermatt-Urserntal Tourismus

Vorbei an den mächtigen Felswänden der Schöllenenschlucht und sogar an einem alten Zollhaus: Die Wanderung auf den alten Säumerwegen von Andermatt nach Göschenen führt durch sagenumwobene Landschaften. Unterwegs überquert man auch die Teufelsbrücke. Der Sage nach soll der Teufel höchstpersönlich für deren Bau verantwortlich sein.

Wer sich auf die knapp fünf Kilometer lange Wanderung begibt, ist aber auch auf geschichtsträchtigen Spuren unterwegs. Schliesslich ist der Gotthardpass seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Nord und Süd.

Über die Grenzen von Samnaun nach Ischgl

Der Schmugglertrail bei Ischgl eignet sich auch für Biker. Foto: PD

Natürlich führten auch Säumer- und Schmugglerwege von der Schweiz nach Österreich. Einer davon ist derjenige von Samnaun im Engadin nach Ischgl im Tirol. In den früheren Jahren florierte hier wegen der grossen Preisunterschiede insbesondere der Schmuggel von Genussmitteln wie Alkohol und Zigaretten.

Die Tour starten kann man von beiden Seiten. Dabei geht es zum Stammgästekreuz auf der Greitspitze auf bis 2871 Meter über Meer. Wer die Tour an einem Tag machen will, muss sich wegen der Fahrzeiten der Luftseilbahnen sputen. Daher empfiehlt es sich, über Nacht in Samnaun oder Ischgl zu bleiben.

Mit der Gratwanderung von der Idalp zum Alp-Trida-Sattel gibt es auch noch eine verkürzte Version der Wanderung.

Auf der Via Valtellina durch drei Sprachregionen

Die Via Valtellina führt über den Berninapass. Foto: Johannes Herden, Engadin St. Moritz Tourismus

Auf der Via Valtellina vom Montafon über die Pässe Schlappiner Joch, Scaletta und Bernina nach Tirano im Veltlin drehte sich früher alles um den Veltlinerwein. Die Weitwanderroute hat es in sich. Für die in sieben Tagesetappen eingeteilte und 131,5 km lange Tour sollten mindestens 43 Stunden eingerechnet werden.

Ein Hindernis ist das aber nicht. Immerhin ist man so viele Stunden in der vielfältigen alpinen Natur- und Kulturlandschaft zwischen den deutschsprachigen Walsersiedlungen im Montafon und dem italienischen Veltlin unterwegs.

Dazwischen liegen das Prättigau, das rätoromanische Hochtal des Engadins und das Val Poschiavo. Insgesamt durchquert man also gleich drei Sprachregionen. Nach dem rauen alpinen Klima auf den Passübergängen warten dann in Tirano südliche Sonne und ein Glas Veltliner.



Im geschichtsträchtigen Risoud-Wald im Vallée de Joux JU

Der Risoud-Wald bildet die grösste Waldkette Europas und bietet ein grosses Wegnetz. Foto: Vallée de Joux Tourisme

Der Risoud-Wald ist ein faszinierender Ort. Mit seinen 2200 Hektaren zieht er sich 15 Kilometer über die gesamte Westseite des Vallée de Joux und bildet eine natürliche Grenze zu Frankreich. Zugleich ist er die grösste Waldkette Europas.

Um das Gebiet ranken sich viele Legenden. Manche Geschichten sind aber wahr. So wurden im Wald während des Zweiten Weltkrieges wichtige Informationen unter anderem für den Nachrichtendienst der Schweizer Armee und die englische Botschaft ausgetauscht. Zudem überquerten hier viele Flüchtlinge die Grenze zur Schweiz und entkamen so der Deportation.

Heute kann man auf einem weitreichenden Wegnetz in die Ruhe des Risoud-Waldes eintauchen.



Auf dem Pilgerweg «La Vy aux Moines» in Môtiers NE

Der Weg führt am Lac des Taillères vorbei. Foto: Vincent Bourrut, Vallée de La Brévine

Der Pilgerweg «La Vy aux Moines» führt seit Jahrhunderten von der Abtei Môtiers bis zur Abtei Montbenoît im benachbarten Frankreich. Mönche nutzten die Verbindung während der Reformation zur Flucht, später waren dann Salzhändler, Schmuggler und Flüchtlinge zwischen den beiden Tälern unterwegs.

Der Pfad führt unter anderem am Lac des Taillères, an La Brévine und dem Gipfelpunkt La Citadelle mit seiner herrlichen Rundsicht über den Jura und die Alpen vorbei. Die gesamte Strecke der Tour ist rund 33 Kilometer lang, wofür man gut zehn Stunden Wanderzeit einrechnen sollte.



Die Schmugglerpfade von Livigno IT

Zu Fuss oder auf Rädern: Auch die Schmugglerpfade in Livigno lassen sich auf verschiedene Arten erkunden. Foto: PD

Auf zwei Rädern ehemalige Schmugglerpfade abfahren kann man in Livigno. 1805 wurde das Gebiet zur zollfreien Zone erklärt. Alle Saumpfade in die Schweiz zu kontrollieren, war ein Ding der Unmöglichkeit. Zudem wollte man eine Entvölkerung des abgelegenen Tals verhindern. Steuer- und Zollabgaben entfielen also, und so sind auch die Preise für Benzin, Alkohol, Zigaretten oder Parfüm in Livigno billiger als in Rest-Italien oder in der Schweiz.

Früher mussten die Schmuggler schweisstreibende Arbeit verrichten und die Ware auf schweren Holzgestellen gestapelt in der Nacht über den Berg tragen. Heute sind die ehemaligen Schmuggelpfade beliebte Wanderwege und Biketrails.



