Liveradio des FC Breitenrain – Auf den Spuren von Radio Gelb-Schwarz Energy-Radioreporter Luzi Fricker und Ringier-Journalist Jean-Claude Galli kommentieren die Spiele des FC Breitenrain per Liveradio in die warmen Stuben – ein wahrer Hörgenuss für Fussballliebhaber. Adrian Lüpold

Die Medienprofis Jean-Claude Galli (links) und Luzi Fricker kommentieren die Spiele des FC Breitenrain live mit viel Herzblut und einigem Schalk im Nacken. Foto: Andreas Blatter

Als Nicolas Kehrli über die Ostertage in Schwarzenburg weilt, im Ort seiner Jugend die Seele baumeln lässt und Inspiration sammelt, kommt der Geistesblitz: Warum nicht die Spiele des FC Breitenrain per Liveradio übertragen, wenn in der Promotion League im Moment schon keine Zuschauer zugelassen sind, denkt sich der Verantwortliche der Juniorenabteilung des Stadtberner Quartierclubs. «Als Vorbild schwebte mir Radio Gelb-Schwarz vor, das seit Jahren geniale Livereportagen von den YB-Spielen macht und Kult ist», sagt Kehrli, der einst selber als Profi bei den Young Boys gespielt hatte.