Literaturweg in Konolfingen – Auf den Spuren Dürrenmatts Dürrenmatt verbrachte seine Kindheit in Konolfingen. In Gedenken an ihn errichtete die Gemeinde 2008 einen Literaturweg, der nun aktualisiert wurde. Anouk Spahr

Kurt Berger erzählt vor einer Tafel des Literaturweges in Konolfingen über Dürrenmatt. Foto: Christian Pfander

Sanfte Sonnenstrahlen heben die schönen Farben der fünf Fenster in der Kirche Konolfingen hervor, besonders jene dunklen Töne des mittleren: die Darstellung einer Zeichnung von Friedrich Dürrenmatt mit dem Titel «Apokalypse II».

Weshalb hat sich die Reformierte Kirche Konolfingen dazu entschieden, dem Atheisten Dürrenmatt eine so besondere Ehre zu erweisen? Kurt Berger, der wie Friedrich Dürrenmatt in Konolfingen aufwuchs und eine besondere Leidenschaft für dessen Werke hat, erzählt: «Fast zwanzig Jahre nach Dürrenmatts Tod bot seine zweite Frau Charlotte Kerr der Kirchgemeinde die Stiftung eines Fensters an, gestaltet nach der Vorlage einer seiner späteren Federzeichnungen.»

2008 wurde das Fenster eingeweiht, im selben Jahr fand die Eröffnung des sogenannten Literaturweges statt. «Dieser bietet einen Einblick in Dürrenmatts Kindheit, seine Erlebnisse, die später in viele seiner Werke einflossen», fährt Berger fort, der im Rahmen des Konolfinger Vereins Alter Bären regelmässig Führungen anbietet.

Das Fenster in der Reformierten Kirche Konolfingen, gestaltet nach einer Zeichnung Dürrenmatts. Foto: Christian Pfander

Auf Spurensuche

Erst seit kurzem ist der Verein Alter Bären für den Literaturweg zuständig. Mit der Übernahme des Projekts wurden die Tafeln erneuert, deren Inhalt bleibt aber unverändert, erzählt Kurt Berger.

Neu sind die Informationen zusätzlich auf Französisch übersetzt. Zudem bieten verschiedene QR-Codes die Möglichkeit, bestimmte Audiodateien anzuhören, unter anderem bisher unveröffentlichte Interviews mit Dürrenmatt.

Der Weg führt durch das Dorf, neben der Kirche vorbei zum Schulhaus, dann weiter zu dichten Tannenwäldern und wieder zurück, die weiten Felder hinab zum Dorfeingang. Entlang des Rundgangs finden sich fünfzehn Tafeln. Diese zeigen Zusammenhänge zwischen Dürrenmatt und bestimmten Orten genauer auf, mittels Textausschnitte oder Fotografien.

Erinnerungen aus der Kindheit

Gegenüber der Reformierten Kirche steht das alte Pfarrhaus, das Elternhaus von Friedrich Dürrenmatt, dem Sohn des Pfarrers. Hier lebte er die ersten vierzehn Jahre, bevor er mit seiner Familie nach Bern zog. Die Schule beschreibt er in späteren Texten als «Kindergefängnis», seine Lehrer bezeichnet er als «Sadisten», und die Mitschüler nennt er «feindliche Buben».

Doch ihn prägten auch schöne Erinnerungen an diese Zeit. In einem der späteren Prosawerke schildert er die Nachtgänge mit seinem Vater, der einmal pro Monat eine Predigt auf einem der entlegenen Hügel hielt. Während des Hinlaufens schwiegen sie, der Vater übte still seine Rede, beim Zurückgehen in der Dunkelheit aber erzählte dieser dem jungen Friedrich Sagen der griechischen Mythologie.

Überhaupt begleiteten Dürrenmatt viele Eindrücke seiner Kindheit das Leben lang. Nebst Geschichten vom alten Griechenland auch seine Faszination für das Universum oder das Malen und Zeichnen, das er als Kind auf den Rückseiten der Todesanzeigen übte.

Im Spätwerk «Das Stoffe-Projekt» schrieb er: «Ich glaube, dass alles Wichtige, alles Entscheidende sich auf die Jugend zurückführt.» Eine treffende Aussage, welche die Gemeinde Konolfingen dazu bewegt habe, dem Schriftsteller ebendieses Projekt eines Literaturweges zu widmen, meint Kurt Berger.