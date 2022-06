Dino-Land Schweiz – Auf den Spuren der Schweizer Dinosaurier Spuren, Skelette oder Museen: Dinosaurier-Fans kommen in der Schweiz vielerorts auf ihre Kosten. Silvia Schaub (Travelcontent)

So viele echte Dinosaurier-Skelette wie im Sauriermuseum in Aathal kann man sonst nirgends in der Schweiz bestaunen. Foto: Zürich Tourism / Valeriano Di Domenico

Auch bald 30 Jahre nachdem Steven Spielbergs Film «Jurassic Park» in den Kinos lief, ist die Dinosaurier-Welle nicht abgeflaut. Das hat wohl nicht zuletzt auch damit zu tun, dass in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Funde von Dinosauriern in der Schweiz gemacht wurden, aber auch mit den technischen Möglichkeiten, die Hunderte Millionen Jahre alten Tiere naturgetreu nachzubauen.

Sauriermuseum Frick AG

Es war in den 1960er-Jahren, als man in einer Tongrube in Frick zufällig auf die Reste eines Dinosauriers stiess. Sorgfältig wurden die Einzelteile zusammengestellt. Nun sind sie als einziges vollständiges Skelett eines Plateosaurus in der Schweiz im Sauriermuseum in Frick zu bestaunen. Das Museum zeigt zudem Versteinerungen aus der Zeit Trias und Jura von Tieren, die damals in der Gegend vorkamen. Neben Ammoniten, Schnecken, Seeigeln oder Haizähnen sind auch Schädelreste eines grossen Fischsauriers zu sehen. Wer selbst nach solchen Versteinerungen graben will, begibt sich auf den Dino-Lehrpfad bis zum Kopfplatz in der Nähe des Bahnhofs Frick (Werkzeug muss selbst mitgebracht werden). Auf dem 20-minütigen Weg erfährt man auf Tafeln, wie die Dinos gelebt haben und wieso sie ausgestorben sind.

Sauriermuseum Aathal ZH

Da schlägt jedes Dino-Herz höher: So viele echte Dinosaurier-Skelette wie im Sauriermuseum in Aathal kann man sonst nirgends in der Schweiz bestaunen. Urzeitforscher Hans-Jakob Siber hat in seinem Museum eine weltweit einzigartige Sammlung zusammengestellt. Hier stehen kleine Saurier, die weniger als zwei Meter lang sind, aber auch so gewaltige Exemplare wie ein Brachiosaurus mit 23 Metern Länge von Kopf bis Schwanz. Heute besitzt das Museum zehn fast vollständige Originalskelette aus eigener Grabung wie etwa den «Big Al Two», einen bestens erhaltenen Allosaurier-Fund aus Nordamerika, oder die 150 Millionen Jahre alte Stegosaurier-Dame «Lilly». Ausgestellt sind zudem Versteinerungen sowie zahlreiche Replikate und Modelle.

Dinosaurier-Spuren La Heutte BE

Im Berner Jura finden sich unter anderem Abdrücke von Brachiosauriern. zvg

Ab dem Bahnhof La Heutte zwischen Biel und Sonceboz-Sombeval im Berner Jura führt ein markierter Pfad mitten in die Welt der Dinosaurier. Die ersten Spuren von Dinosaurier-Abdrücken sind in rund 20 Minuten erreichbar und befinden sich gleich am Wegrand. Dieser ist allerdings schmal und nicht für Kinderwagen und kleine Kinder geeignet. Die Abdrücke von Brachiosauriern und Fleischfressern wurden bei der Vermessung eines Waldweges zwischen 1992 und 1996 entdeckt. Auf dem rund drei Kilometer langen Pfad kann man etwa alle 300 Meter weitere solche Spuren finden. In der Region gibt es noch weitere Fundorte, allerdings sind diese schlechter erreichbar.

Fossilienmuseum Meride TI

Berg der Saurier wird er auch genannt, der Monte San Giorgio in Meride. Bereits seit 1850 sind hier Paläontologen damit beschäftigt, Ausgrabungen zu tätigen, die Funde zu präparieren und wissenschaftlich zu beschreiben. Denn der Monte San Giorgio ist weltweit eine der wichtigsten Fossilstätten der Mittleren Trias, der geologischen Periode von 247 bis 237 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Das vom Tessiner Architekten Mario Botta umgebaute und erweiterte Fossilienmuseum Monte San Giorgio in Meride zeigt Fossilien von Tieren und Pflanzen aus dieser Lagerstätte, die mit dem Prädikat Unesco-Weltnaturerbe ausgezeichnet ist – darunter auch zahlreiche grosse und kleine Saurier, die sich einst in diesem Urmeer tummelten. Rekonstruktionen, Illustrationen, 3-D-Animationen und auch Augmented Reality und Virtual Reality bringen den Besuchern diese vor langer Zeit ausgestorbene Welt näher.

Dinosaurier-Spuren Lommiswil SO

Es muss ein besonderer Ort sein, wenn er sogar auf der offiziellen Schweizer Karte mit «Saurierspuren» vermerkt ist. Dieser Ort liegt bei Lommiswil/Oberdorf am Fusse des Weissenstein. Auf einer steilen Wand im Steinbruch kann man gegen fünfhundert Trittsiegel von Dinosauriern entdecken. Es handelt sich dabei um die bedeutendsten Spurenfunde aus der Jurazeit in Europa. Deshalb wurde der Ort als erstes Geotop der Schweiz auch unter Schutz gestellt. Von einer Aussichtsplattform aus kann man sie sehen – am besten am Morgen oder am Nachmittag bei schrägem Lichteinfall. Auf grossen Schautafeln erfährt man mehr über die Spuren und das Leben der Dinosaurier. Erreichbar ist die Plattform zu Fuss in 20 Minuten ab den Bahnstationen Im Holz oder Oberdorf. Im Naturmuseum in Solothurn kann man zwei dieser Dinosauriertrittsiegel aus der Nähe betrachten.

Préhisto-Parc Réclère JU

Zum Glück nur eine Nachbildung: Der Tyrannosaurus Rex im Préhisto-Parc. Foto: zvg

Es ist wie eine Zeitreise, die man beim Betreten des Wäldchens nahe der französischen Grenze bei Réclère antritt. Denn plötzlich stehen da riesige Dinosaurier mit fürchterlichen Zähnen am Wegrand wie etwa ein Tyrannosaurus Rex oder ein Stegosaurier. Aber alles halb so schlimm, es sind bloss lebensgrosse Nachbildungen. Sie wurden nach den neusten paläontologischen Erkenntnissen erstellt und sehen wie echt aus. Im Préhisto-Parc im hintersten Zipfel des Schweizer Juras begegnet man 45 Dino-Reproduktionen. Auf dem zwei Kilometer langen Rundweg kommt man auch bei einer Hängebrücke vorbei, von der aus man Meeresreptilien entdecken kann. Der Besuch des Parks lässt sich ideal mit einer Besichtigung der bekannten Tropfsteinhöhlen in der Nähe verbinden.

Sauriermuseum Bellach SO

Es begann alles mit einem Plastik-Dinosaurier, den Stefan Frieden mit sechs Jahren zum Geburtstag geschenkt bekam. Die Leidenschaft für die Urzeitgiganten liess ihn seither nicht mehr los. Inzwischen führt er in Bellach ein kleines, schmuckes Museum, das zum Beispiel einen Abguss eines Oberschenkelknochens eines Galeamopus sowie ein Replikat eines Compsognathus präsentiert. Auf der 300 Quadratmeter grossen Ausstellung sind aber auch Original-Knochen von einem Atlasaurus oder der Oberkiefer eines Mosasaurus aus Marokko zu bestaunen. Das Museum organisiert regelmässig Sonderausstellungen.

Sauriertrail Fieschertal VS

Die Modelle auf dem Sauriertrail im Fieschertal wurden aus Holz angefertigt. zvg

Es ist beeindruckend, wenn man einen Triceratops, Stegosaurus oder Pterondons in Originalgrösse vor sich stehen hat. Auf dem Sauriertrail im Fieschertal begegnet man acht ausgesuchten Dinos, die Bart Van hunskerken in aufwendiger Handarbeit aus Holz angefertigt hat. Neben den Figuren, die teils über 12 Meter gross sind, findet man auch Tafeln mit Informationen und Geschichten über die verschiedenen Saurierarten. Der drei Kilometer lange Trail startet ab dem Dorfplatz Fieschertal und führt bis zur Feuerstelle im Brüchergand. Offen ab Ende Mai.

Dinoworld Langenbruck SO

Sie sehen ziemlich echt aus, die 60 Dinosaurier, die derzeit in Langenbruck auf der Wiese und zwischen den Bäumen stehen. Schliesslich wurden sie naturgetreu nachgebaut. Aber Angst vor ihren scharfen Zähnen und den spitzen Klauen braucht man keine zu haben. So kann man den acht Meter hohen Tyrannosaurus Rex oder den zwei Tonnen schweren Triceratops mitsamt seinen Babys aus nächster Nähe bestaunen. Die Ausstellung «Dinoworld», die bereits in Florenz, Wien oder Berlin zu sehen war, macht noch bis 30. Oktober halt im obersten Baselbiet und ist täglich von 10–18 Uhr geöffnet.

