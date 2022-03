Berner Clubs mit Schwierigkeiten – Auf den Schock zum Playoff-Auftakt folgt die Korrektur In den Viertelfinalserien von Floorball Köniz und Wiler-Ersigen steht es 1:1. Gerade die Unteremmentaler dürften weiterhin zittern müssen. Adrian Horn

Bloss ein Ausrutscher? Floorball Köniz verliert das Auftaktspiel zu Hause. Foto: Sam Buchli

Die Berner Unihockeyclubs Floorball Köniz und Wiler-­Ersigen tun sich zu Beginn des Playoffs schwer. Sie verloren das jeweilige Auftaktspiel und ­konnten ihre Viertelfinalserien am Sonntagabend nur mit Mühe ausgleichen.

6:4 gewann Titelverteidiger Köniz in St. Gallen gegen Waldkirch; die Partie war bis in die Schlussminute offen. Gar erst in der Verlängerung Tatsache wurde Wilers Erfolg bei Rychenberg Winterthur. Michal Dudovic sorgte mit seinem Treffer dafür, dass der langjährige Dominator in der Best-of-seven-Serie nun nicht 0:2 hinten liegt. Bereits im ersten Aufeinandertreffen hatte es nach 60 Minuten keinen Sieger gegeben.

Die Unteremmentaler sind gegen die Zürcher zwar favorisiert. Dass diese würden mithalten können, war aber absehbar. Rychenberg stand im Cupfinal und liess in der Qualifi­kation Malans hinter sich.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

