Wacker Thun – Auf den Schock folgt die Fast-Sensation Die Berner Oberländer Handballer verlieren Captain Jonas Dähler vorübergehend – und gewinnen in Schaffhausen gegen die Kadetten überraschend einen Punkt. Adrian Horn

Ein grosser Kampf – bis zum bitteren Ende: Ivan Chernov (am Ball) brilliert gegen die Kadetten weitestgehend. Archivfoto: Patric Spahni

Am Ende ist er so was wie der tragische Held. Einen glänzenden Auftritt legt Ivan Chernov in Schaffhausen hin am Samstagabend, der junge Linkshänder wirft vier Tore und überrascht mit tollen Zuspielen an den Kreis. Die letzte Aktion aber, die missrät.

30 Sekunden vor Schluss führt Wacker 31:30 bei den Kadetten; die Thuner sind dabei, in der BBC-Arena zum erst dritten Mal zu gewinnen. Eine kleine Sensation wäre das an jenem Tag: weil die Nordostschweizer gerade so sehr überzeugen, vorab im Europacup, wo sie Montpellier, dem Champions-League-Sieger von 2018, Paroli bieten. Dass die Gäste mithalten, ja gar triumphieren könnten, ist auch deswegen verblüffend, weil sie keine gute Saison spielen bislang. Und weil ihnen mal wieder zig Akteure fehlen.