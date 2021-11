Susten- und Grimselpass gehen zu – Auf den Pässen kehrt jetzt Ruhe ein Aufgrund der angesagten Schneefälle bis unter die Waldgrenze wird nächstens für den Susten- und den Grimselpass die Wintersperre verhängt. Bruno Petroni

Der für 3,3 Millionen frisch sanierte Scheiteltunnel auf der Sustenpasshöhe wird bald mit einem Bretterverschlag gänzlich verschlossen. Mitte letzter Woche wurden schon mal die Seitenbalken installiert. Foto: Bruno Petroni

Spätestens am Dienstag dürften der Grimsel- und der Sustenpass in den Winterschlaf gehen. Will heissen, dass die Schranken geschlossen und bei letzterem der neu sanierte Scheiteltunnel auf der Passhöhe mit einem massiven Bretterverschlag verschlossen wird. Die Bretterwand soll verhindern, dass sich der 325 Meter lange Tunnel während der Wintermonate mit Schnee und Eis füllt.

Bereits in der zweiten Oktoberhälfte wurden am Scheiteltunnel die Seitenbalken eingesetzt. Die Metallrohr-Abschrankungen auf der Urnerseite des Sustenpasses wurden bereits vorher entfernt.