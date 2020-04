Oberländisches Schwingfest – Auf den Herbst verschoben Das Oberländische Schwingfest in Frutigen findet nicht wie vorgesehen vom 5. bis 7. Juni statt. aka/pd

Keine Entscheidung im Schlussgang des Oberländischen Schwingfests 2019 zwischen Patrick Gobeli und Simon Anderegg (rechts) auf dem ehemaligen Militärflugplatz Interlaken. Andreas Blatter

«Aufgrund der aktuellen Lage und der Einschränkungen wegen des Coronavirus sieht sich das Organisationskomitee schweren Herzens gezwungen, das Oberländische Schwingfest vom 5. bis 7. Juni abzusagen.» So beginnt die Mitteilung der Organisatoren. Die Gesundheit der Bevölkerung gehe vor, schreibt das OK weiter. Dieses prüft nun nach eigenen Angaben «die Durchführung eines verkleinerten Festes am Wochenende vom 3. und 4. Oktober beim Schulhaus Widi in Frutigen». Der Entscheid über die Durchführung oder die Absage werde bis 1. Juli gefällt. Das OK habe in den letzten Wochen die Lage intensiv analysiert und verschiedene Alternativen geprüft. Dabei sei der Entscheid auf eine mögliche Verschiebung in den Spätherbst gefallen. Das OK hofft, dass sich bis dann die Situation beruhigt hat.