Köniz greift nach Industriekomplex – Auf dem Weg zu einem neuen urbanen Zentrum Die Gemeinde möchte den geschichtsträchtigen Industriekomplex gleich gegenüber dem Bahnhof Köniz übernehmen. Mit grossen Zielen. Stephan Künzi

Strategisch wichtiger Komplex für Köniz: das Silo, die Lagerhalle und der Neubau mit der roten Backsteinfassade (von rechts), dahinter der firmeneigene Parkplatz. Foto: Beat Mathys

Im Gebiet rechts der Bahnlinie nach Bern kann die Gemeinde Köniz schon heute mitbestimmen. Sie besitzt im sogenannten «Zentrum Nord» und damit gleich neben dem Bahnhof Köniz schon heute ein paar Liegenschaften. Wenn es einmal darum gehen wird, den ganzen Perimeter neu, verdichtet und damit städtischer zu überbauen, kann sie massgeblich Einfluss darauf nehmen, wie dies passieren soll.

Einen ähnlichen Fuss hineinstellen möchte der Gemeinderat nun auch im Gebiet links der Bahnlinie. Allerdings müssen dem Handel am Montag das Parlament und im Juni auch das Volk erst noch zustimmen: Gibt es zweimal ein Ja, übernimmt die Gemeinde Mitte Jahr die Liegenschaften an der Sägestrasse 65, 67 und 69 mitsamt dem dazugehörigen Parkplatz. Teils im Baurecht, teils in Miete.