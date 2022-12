Der Pilzmarkt zeigte im Zeitraum zwischen 1925 und 1930 eine sehr starke Entwicklung. Im Jahr 1925 waren 19,6 Tonnen Pilze in einem Wert von 57’327 Franken gehandelt worden, im Jahr 1930 waren es 22 Tonnen zu 62’286 Franken. In den fünf Jahren verkauften die Pilzmarktfrauen 104 Tonnen Pilze und setzten 302’499 Franken um. Dazu separat aufgeführt: 28 Tonnen Morcheln zu 20’745 Franken. «Und das», schriebt das Fachblatt, «für ein Nahrungsmittel, das wir in unseren Wäldern mit verhältnismässig wenig Mühe zusammensuchen können.» Die Pilzmarktfrauen würden «meist den ärmeren und ärmsten Volkskreisen» angehören. Da sie aber stets all ihre Ware hätten absetzen können, könne man sich ein Bild machen «von dem Nutzen, den der Pilzhandel in weite Volksschichten tragen kann». Die Pilze, die in Bern verkauft wurden, stammten aus der näheren Umgebung von Bern, aus einem Einzugsgebiet von einem Umkreis von 10–15 Kilometern um die Stadt Bern herum. Die pilzreichen Gebiete Emmental, Oberaargau und Oberland hätten nur sehr wenig beigesteuert.