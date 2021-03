Der Abbruch beginnt – Auf dem Kolibri-Areal geht es vorwärts Fünf Jahre lang galt das Kolibri-Areal als «Schandfleck» von Lyss. Nun endlich wird die alte Tennishalle abgebaut. Sie weicht 42 Reihenhäusern. Sheila Matti

Stück für Stück wird die alte Tennishalle auf dem Kolibri-Areal abgerissen. Foto: Beat Mathys

Endlich! Der grosse Bagger reisst ein Stück der Mauer nieder, es kracht, wummst, Staub wirbelt auf. Auf dem Kolibri-Areal in Lyss tut sich etwas. Das Vorgebäude der alten Bowling- und Tennishalle liegt bereits grösstenteils in Schutt – nur die hellblauen Stahlträger recken sich noch immer unversehrt in die Luft.

Das Areal hat eine verzwickte Vergangenheit – samt Rechtsstreit. Die Beteiligten wollen lieber nicht mehr darüber sprechen. Viel wichtiger sei es doch, dass nun eine Lösung gefunden worden sei: Die Nerinvest AG aus Murten hat das Gelände gekauft. Sie will dort in den nächsten Jahren 42 Reihenhäuser realisieren.