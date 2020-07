Betriebsübergabe in Wimmis – «Auf dass die Späne fliegen» Zwei Reutiger Schreiner haben einen Deal: Fritz Mani übergibt seine Werkstatt in Wimmis an seinen Nachfolger Oliver Schwarz. Guido Lauper

«Auf dass die Späne fliegen»: Mit dieser Gravur auf dem Handhobel wünscht Fritz Mani (links) seinem Nachfolger Oliver Schwarz erfolgreiches Arbeiten in der Schreinerei.

Die Freude an ihrem Beruf spiegelt sich in ihren Gesichtern. Fritz Mani schaut auf 28 erfolgreiche Jahre als selbstständiger Unternehmer in seiner Schreinerei an der Herrenmattestrasse 2 in Wimmis zurück. Im Gebäude, wo auch die Malerei Gebrüder Hertig GmbH arbeitet, «mit welcher ich immer ein gutes Verhältnis hatte», wie Mani betont.