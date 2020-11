Für 18 Millionen Franken – «Auf dass die Infrastruktur die nächsten 100 Jahre hält» Zurzeit saniert die Zentralbahn für knapp 18 Millionen Franken mehrere Streckenteile. Eine Baustellenbegehung zeigt, warum der Bahnbetrieb noch bis zum 6. Dezember eingestellt bleibt. Bruno Petroni

Hier in Ringgenberg beginnt die 13 Kilometer lange Baustelle zur Sanierung der Eisenbahnbrücken entlang des rechten Brienzerseeufers. Foto: Bruno Petroni

Er ist quasi der Dompteur von 100 Bauarbeitern auf einer momentan 13 Kilometer langen Baustelle. Trotzdem kann Matthias Hugenschmidt gut schlafen. Schliesslich hat der 52-jährige Bautechniker und Gesamtprojektleiter der laufenden Strecken- und Brückensanierung der Zentralbahn zwischen Brienz und Interlaken-Ost bereits Alptransit-Erfahrung, wo es noch ganz andere Dimensionen zu meistern galt.

Naturschutz und Denkmalpflege

«Dennoch sind die sieben Teilabschnitte mit sieben Schwenkkränen und einem Pneukran dem rechten Brienzerseeufer entlang eine echte Herausforderung; warten doch fast überall andere Anforderungen auf uns.» In Ringgenberg beispielsweise wird das Bahntrassee auf einer Länge von 400 Metern komplett neu gebaut und die Überquerung des Almigrabens erneuert und vergrössert – und dies mitten im Dorf in einem dichtbesiedelten Wohnquartier neben der Kirche. Beim Minacherligraben östlich von Oberried muss bei den Bauarbeiten Rücksicht auf das sensible Naturschutzgebiet genommen werden. «Und schliesslich schaut uns auch die Denkmalpflege auf die Finger, weshalb wir bei den elf zu sanierenden Viadukten die abgebauten Natursteine zum Schluss zuschneiden und wieder anbringen – wenn auch nur zum optischen Zweck. Eine tragende Funktion haben diese Steine nicht mehr.»