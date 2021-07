Sommerserie «Tour de Berne» - Auf Brienzer Tour mit dem «Alpentainer»

Tour de Berne Infos einblenden

Diese Zeitung ist in den Sommerferien mit dem Camper unterwegs. Jede Woche steuern wir eine andere Destination an und ­berichten vom Campingplatz. Diese Woche wäre der Camping Aaregg in Brienz an der Reihe. Doch wegen des hohen Brienzerseepegels ist der Platz derzeit für Zelte, Wohnwagen und Camper geschlossen.

Dennoch statten wir der Anlage diese Woche Besuche ab und berichten vermehrt aus der Region Brienz. Sobald es die Situation ermöglicht, richten wir uns auf dem Campingplatz ein, bevor es nächste Woche weiter nach Burgdorf geht. Dann heisst es wieder: Kommen Sie uns besuchen!

Unser Fahrplan:

— 5. bis 9. Juli: Gampelen