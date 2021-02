UBS dünnt das Filialnetz aus – Auf Berns Bankenplatz steht das Personalkarussell still Die UBS verzeichnet in der Region Bern einen neuen Rekord im Hypothekengeschäft. Dennoch schliesst sie hier sechs Filialen und tritt bei Einstellungen auf die Bremse. Julian Witschi

Die Filiale in Zollikofen ist einer der Standorte, den die UBS aufgibt. Foto: Christian Pfander

Der Digitalisierungsschub bringt den Banken neue Geschäfte, erhöht aber auch den Wandlungsdruck auf die Mitarbeitenden gerade in kleinen Filialen. Die Zahl der Schaltertransaktionen ist nochmals deutlich gesunken. Und in der Corona-Pandemie wollen viele Kundinnen und Kunden ihre Bankberaterin nur noch virtuell treffen.

«Wir haben im Verlaufe des vergangenen Jahres unsere Fähigkeiten in der digitalen Beratung rasch ausgebaut», sagt Adrian Verdun, Regionaldirektor Bern bei der UBS. Mit Erfolg. Trotz der Kontaktbeschränkungen habe man im Hypothekargeschäft so viele Eigenheimfinanzierungen wie noch nie vergeben können: «Dieser Trend setzt sich im zweiten Lockdown ungebremst fort, weil viele Menschen ihre Wohnsituation für das Homeoffice verbessern wollen und sich oft auch nach einem eigenen Garten und etwas Freiraum sehnen.»

Adrian Verdun, Regionaldirektor Bern bei der UBS, ist Vorgesetzter von rund 850 Mitarbeitenden. Foto: PD

Dass sich hier eine Immobilienblase aufbläht, das befürchtet Verdun nicht. «Wir haben ein sehr gesundes Hypothekenbuch», sagt er. Und selbst wenn sich die Einkommenssituation verbreitet verschlechtert, dann würden die Kunden «zuerst auf alles andere verzichten – etwa auf Ferien oder ein neues Auto – bevor sie ihre Liegenschaft aufgeben».

Komplexere Bedürfnisse

Der UBS-Regionenleiter geht davon aus, dass die physische Beratung auch in Zukunft gefragt sein wird für komplexere Bedürfnisse wie die Vorsorge, Anlagegeschäfte oder Hypotheken. Corona habe aber dafür gesorgt, dass die Kundinnen und Kunden beschleunigt auf digitale Trends setzen: E-Banking, Mobile-Banking, Twint gehören dazu.

«Auch viele ältere Kundinnen und Kunden haben im Lockdown plötzlich damit begonnen, mit dem Smartphone zu bezahlen», sagt Verdun. Der Zahlungsverkehr an den Schaltern nahm um über 10 Prozent ab im letzten Jahr. Auch sonst gibt es immer weniger Gründe für den Gang in die Filiale. Anders als früher müsse man heute selbst für eine Kontoeröffnung nicht mehr in eine Niederlassung kommen, um ein Formular auszufüllen und zu unterschreiben. Das geht online.

Jede fünfte Filiale schliesst

Nach der Credit Suisse dünnt nun auch die grösste Bank der Schweiz ihr Filialnetz weiter aus. Die UBS begründet dies auch mit dem veränderten Kundenverhalten. Gut jede fünfte Niederlassung wird geschlossen. Im Kanton Bern macht die UBS die Standorte in Langnau, Spiez, Utzenstorf, Wangen, Zollikofen und Zweisimmen dicht. Dies per Ende März.

Betroffen sind schweizweit rund 150 Angestellte. Sie sollen in anderen Filialen oder Geschäftsbereichen eingesetzt werden. Die UBS beschäftigt damit in der Region Bern weiterhin rund 850 Mitarbeitende.

Gibt die Bank damit nicht auch einen Teil ihres Vorteile gegenüber der digitalen Konkurrenz auf, wenn sie die lokale Präsenz ausdünnt? Das Netz mit künftig noch 24 Filialen im Kanton sei im Moment das richtige, sagt Verdun. «Wir werden uns auch zukünftig entlang der Veränderung der Kundenbedürfnisse ausrichten.»

Das bedeute nicht unbedingt, dass die UBS weniger Personal benötigen werde. Aber sie werde ihre Mitarbeitenden anders einsetzen. Beratung werde noch wichtiger, sagt Verdun: «99 Prozent der Menschen wollen sich die Information zu ihren Finanzen nicht im endlosen Internet zusammensuchen, sondern schätzen eine fachkundige Expertise und Beratung. Das ist unser Mehrwert.»

Kaum Stellenwechsel

Dieser Wandel, die Corona-Krise und der Spardruck lasten aber schwer auf dem Stellenmarkt in der Finanzwelt. «Das Personalkarussell auf dem Bankenplatz Bern scheint praktisch zum Stillstand gekommen», sagt Verdun. Es gebe kaum mehr Fluktuation.

«Wer einen sicheren Job hat, der bleibt.» Adrian Verdun

Einen Einstellungsstopp hat die UBS Bern zwar nicht verhängt. Aber offen sind nur wenige Stellen. Letztes Jahr seien 5 Anstellungen von extern erfolgt. Ansonsten wurden die wenigen Vakanzen intern besetzt und einige Lehrlinge und Praktikanten fest angestellt.

Die Berner Kantonalbank hält zwar an ihrem dichten Netz von 60 Filialen grundsätzlich fest. Aber auch bei ihr hat die Zahl der Mitarbeitenden im letzten Jahr mit 1230 (+4) praktisch verharrt. Valiant bestätigt, dass sie schweizweit eine tiefe Fluktuationsrate verzeichnet, auch im Kanton Bern gibt es weniger Stellenwechsel. Die Bank expandiert aber, und bis 2024 will sie 170 zusätzliche Vollzeitstellen schaffen, wie Sprecher Simon Bickel festhält. In der Westschweiz, im Grossraum Zürich, in der Ostschweiz und im Aargau profitiere sie von etwas mehr Bewegung auf dem Personalmarkt als in Bern und habe sehr gute Mitarbeitende gewinnen können.

Regionenleiter Beat Buri von der Bank LGT stellt auf dem Bankenplatz Bern ebenfalls eine gewisse Zurückhaltung beim Stellenwechsel fest. Die Bank des liechtensteinischen Fürstenhauses sei hier aber sehr gut positioniert und halte die Augen offen, um bei allfälligen Möglichkeiten Teams zu übernehmen. Für erfolgreiche Bankmitarbeitende dürfte der Stellenmarkt also nicht austrocknen.