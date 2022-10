Energie sparen in der Stadt Bern – Auf Berner Strassen wird es schon ab 21 Uhr dunkler In einer zweimonatigen Testphase soll geklärt werden, ob diese Massnahme effizient dazu beitragen kann, den befürchteten Strommangel abzufedern.

Über Stadtberner Gemeindestrassen leuchten die Strassenlampen ab Donnerstag bereits ab 21 Uhr weniger stark als normalerweise. (Archivbild) Foto: Nicole Philipp

Auf den Gemeindestrassen der Stadt Bern wird ab Donnerstag die Strassenbeleuchtung testweise schon um 21 Uhr reduziert, nicht wie bisher grösstenteils um 23 Uhr. Die Stadt Bern will mit diesem Test einen weiteren Beitrag leisten zur Senkung des Energieverbrauchs angesichts eines drohenden Strommangels.

Der Test dauert zwei Monate, wie Berns Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Mittwoch mitteilte. Nach dem Ende entscheiden die Verantwortlichen anhand der gemachten Erfahrungen über das weitere Vorgehen. Nicht betroffen sind Haltestellen, Unterführungen und Lauben sowie weitere Teile der Altstadt.

Der Test reiht sich ein in eine ganze Reihe von Stadtberner Energiesparmassnahmen mit Blick auf einen möglichen Strommangel im Winter. So verzichtet die Stadt Bern etwa auf das Anleuchten von gewissen öffentlichen und historischen Gebäuden und wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ab 22 Uhr abschalten.

Die Berner Gemeindestrassen werden heute grösstenteils von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens reduziert beleuchtet.

