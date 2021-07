Berner Festivalsommer – Auf Berner Bühnen stehen fast nur Männer Ganz unverhofft finden doch noch ein Dutzend Festivals statt. Schade nur, kommen in den Programmen kaum Frauen vor. Martin Burkhalter

Auf den Bühnen des Seaside-Festivals in der Spiezer Bucht wird in diesem Jahr eines fehlen: Musikerinnen. Foto: PD



Gut ein Dutzend kleinere oder grössere Open Airs sind im Kanton Bern in den nächsten Monaten angesagt. Dass dem so ist, ist umtriebigen, mutigen, vielleicht auch ein bisschen verrückten, vor allem aber unverwüstlichen Veranstalterinnen und Veranstaltern zu verdanken. Schliesslich war es alles andere als leicht, bei all den Unwägbarkeiten etwas auf die Beine zu stellen. Trotzdem ist die Festivalfreude getrübt. Ein Blick auf die Programme zeigt: Auf den Berner Bühnen lässt die Frauenquote sehr zu wünschen übrig.

Ziemlich was los Infos einblenden Ein nicht abschliessender Ausblick auf den Popsommer 2021: Jazz in der Vierten Wand, jeweils Donnerstag und Freitag, bis 30. Juli, Nägeligasse 1a, 3011 Bern, u.a. mit Meira Loom, der Hausband The Swiss Jazz Ambassadors, Operation Zero Summer in the City, bis 7. August, Bernexpo-Gelände, u.a. mit Gipsy Kings, Tommy Vercetti, Francine Jordi, Oesch’s die Dritten. Mühle Hunziken, 2. Juli bis 27. August. Auf dem Programm stehen neben Hazel Brugger und Steff la Cheffe etwa auch Stiller Has und Patent Ochsner, Adrian Stern und Campino. Natural Sound Openair, 10. Juli, Kiental Dorf. Mit Yvonne Moore & Matt Callahan, Roland Zoss & Xenegugeli Band, Trummer, Veronika’s Ndiigo, Jolly and the Flytrap, Stefan Heimoz, Balts Nill + Hugo Ramnek, Nadja Stoller. Kanderkultur, 18. Juli bis zum 18. September sieben Sommerkonzerte, Badi Lounge, Frutigen, u.a. mit Chlyklass, Troubas Kater und Crimer. Mokka Sommernächte, 28. bis 31. Juli, u.a. mit The Young Gods, Stiller Has, Death by Chocolate. Summer Now, 29. Juli bis 7. August, Expo Park Nidau, u.a. mit Lo & Leduc, Jeans for Jesus, Manillo, Loco Escrito, Milky Chance oder The Pedestrians. Run to the Hill, 30. Juli bis 1. Aug., auf dem Jaunpass, u.a. mit Saint City Orchestra, Tequilla Boys und Span. Lac Noir, Schwarzsee Festival, 19. bis 21. August, u.a. mit Gjon’s Tears and the Weeping Willows, Patent Ochsner, Gustav, The Young Gods, The Gardener and the Tree. Cholererock Festival, 19. bis 21. August, Schadaugärtnerei Thun, das Line-up ist noch nicht bekannt. Seaside-Festival, 3. bis 4. September, Spiezer Bucht, mit Patent Ochsner, Hecht, Gentleman, Peter Maffay, Jethro Tull, UB40. Trucker & Country-Festival vom 3. bis 5. September, im Jungfrau Park Interlaken, über zwanzig Countrybands, u.a. mit James Intveld, Nashville Rebels, Doug Adkins. Open Air Blausee, 15. bis 25. September, Blausee, mit Pegasus, Hecht, Heimweh, Lo & Leduc. (mbu)

In Deutschland ist die Lage ähnlich, was die in Berlin lebende Berner Künstlerin Sophie Hunger dazu veranlasst hat, in der Zeitschrift «Spiegel» auf den Tisch zu hauen. Was sie dort schreibt, gilt auch für die Schweiz: «Die Kultur startet neu, aber nicht für alle: Auf den meisten Musikfestivals treten beschämend wenige Musikerinnen auf.» Später im Text führt sie aus: «(...) mit fast vollständig männlichen Line-ups schaffen die Festivals es, in Sachen Diskriminierung gleich zwei Vögel auf einmal abzuschiessen: Sie schliessen Frauen aus – und kommunizieren das auch noch öffentlich.»

Nur 11 Prozent Frauen

Dieses Bild passt zu dem, was eine gerade eben veröffentlichte Vorstudie der Universität Basel zeigt. Frauen sind auch in den Kulturbetrieben in Leitungspositionen untervertreten. Künstlerinnen und ihre Werke sind weniger sichtbar und erhalten weniger Preise. Und Frauen verdienen weniger als Männer.

Untersucht wurden erstmals die Geschlechterverhältnisse in der darstellenden Kunst, etwa im Theater und Tanz, in der Literatur, in der Musik bezogen auf klassische Musik, Jazz und Rock und Pop sowie in der visuellen Kunst. Über alle Sparten betrachtet, zeigt sich: Im Kulturbetrieb herrscht eine grosse Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Nirgends ist sie so deutlich wie in der Rock-, Pop- und Jazzmusik. Die Zahlen sprechen für sich:

Gerade mal 13 Prozent Frauen finden sich in den strategischen und operativen Leitungspositionen in Musikbetrieben

Nur 26 Prozent der Fördergelder gehen an Frauen

Nur 11 Prozent auf Schweizer Bühnen sind Frauen

Bezeichnend ist, dass die Zahlen schon vor zehn Jahren so aussahen. Das sagt Elia Meier von Helvetiarockt. Der Verein setzt sich seit 2009 für die Gleichstellung in der Musikbranche ein. Der Befund: An den Zahlen gemessen, scheint sich wenig zu tun.

Es gehe nicht darum, jetzt Veranstalter anzugreifen, sagt Meier. Und die Pandemie habe alles sicher auch nicht einfacher gemacht. «Aber wann, wenn nicht jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung?» Meier unterstreicht, was auch Sophie Hunger in ihrem Artikel schreibt: «Das Werben mit Programmen, in denen Frauen nicht oder nur marginal vorhanden sind, trägt so dazu bei, dass der falsche Status quo an Gültigkeit gewinnt.»

Es gilt, was sich auch in allen anderen Branchen zeigt: Die Verliererinnen der Pandemie sind neben den Wenigverdienenden die Frauen.

Der grosse, weibliche Headliner

Im Kanton Bern ist der Status quo in diesem Sommer also männlich. So ist etwa am Seaside-Festival Anfang September in Spiez keine einzige Frontfrau programmiert, und am Blausee-Festival Mitte August ist Stefanie Heinzmann die einzige. An beiden Anlässen ist Philippe Cornu involviert, der langjährige Mister Gurtenfestival.

Er sagt: «Die Genderquote wird bei jeder Programmsitzung thematisiert, wir sind uns der Wichtigkeit dieses Themas sehr bewusst.» Seit Jahren hätten er und sein Team Formate in die Festivals integriert, um jungen Musikerinnen und Musikern eine Plattform zu bieten. «Es ist wichtig, dass wir uns alle im Nachwuchsbereich stark engagieren, um Musikerinnen, weibliche Bands aufzubauen, damit die Bühnen in Zukunft ausgeglichener gebucht werden können.»

Doch nur einfach ist die Sache nicht. Denn ein Festival braucht auch zahlende Kundschaft und deshalb bekannte Namen, die diese anlockt. Am Blausee-Festival zum Beispiel hat es Platz für rund 1500 Besucherinnen und Besucher. «Es gibt zurzeit sehr wenig Schweizer Künstlerinnen, die 1500 Tickets zu verkaufen vermögen», sagt Cornu. «Das ist einfach die momentane Realität.»

Dasselbe sagt Pascal Vonlanthen alias Gustav. Sein Lac-Noir-Festival am Schwarzsee findet Mitte August zum ersten Mal statt. Quasi ohne Musikerinnen. Auch er hätte gern einen weiblichen, grossen Headliner gehabt, nur fand sich der eben nicht. «Wir haben es versucht und etwa Sophie Hunger angefragt», sagt er. «Leider ohne Erfolg.»

Quote gefordert

Neue Festivals sind auf grosse Namen angewiesen, sonst rentieren sie schlicht nicht. Anders sieht es mit längst etablierten Anlässen wie dem Gurtenfestival aus. Da kennt Elia Meier von Helvetiarockt kein Pardon. «Festivals, die seit Jahren immer gleich ausverkauft sind, haben unserer Meinung nach keine Entschuldigung, wenn sie nur wenige Frauen programmieren.»

Meier sagt es, Sophie Hunger tönt es an, und Untersuchungen zeigen längst: Die Katze beisst sich in den Schwanz. Es geht um Vorbilder. Solange junge Menschen keine Frauen zum Beispiel am Schlagzeug sehen, wird es auch weniger Schlagzeugerinnen geben. Und wer nicht von einer Diskriminierung betroffen ist, ist oftmals blind dafür. Mit anderen Worten, solange an den Entscheidungspositionen nicht Personen aus den betroffenen unterrepräsentierten Gruppen vertreten sind, werden diese eben auch nicht berücksichtigt.

Deshalb fordert Helvetiarockt auch Quoten als Werkzeug. «Ohne grossen Aufwand könnten Quoten in Strukturen von Teams, Vorständen, Jurys, Kollektiven, Förderstellen und in der Bildung eingeführt werden», so Elia Meier, «Quoten fordern uns heraus, unsere Handlungen zu reflektieren, und tragen dazu bei, unsere Gewohnheiten nachhaltig zu beeinflussen.»

Es tut sich was

Die Zahlen sind nicht besser geworden. Aber es tut sich trotzdem etwas. Auch am Open Air «Bühne am Teich» in der Mühle Hunziken kann das Programm keine ausgeglichene Quote präsentieren, und doch ist das Line-up etwas weiblicher. Geschäftsführer Chrigu Stuber sagt: «Mit The Wise Fools, Hazel Brugger, Steff la Cheffe, Steiner & Madlaina und Nicole Bernegger spielen Frauen bei uns auch in diesem Sommer eine wichtige Rolle.» Es lasse sich aber nicht wegdiskutieren, dass Frauen auf Schweizer Bühnen generell massiv untervertreten seien. «Umso wichtiger war es uns, dass auf unserer Sommerbühne auch Frauen eine Hauptrolle spielen.»

Auch Philippe Cornu weist noch auf die Seaside-Sessions auf dem Niesen hin – einem Nebenevent des Festivals in Spiez. Dort stehen neben drei Männern drei Musikerinnen auf dem Programm. Und an den Donnerstagskonzerten im Historischen Museum Bern, das Cornu mitorganisiert, herrscht im Programm praktisch 50:50. «Das Thema ist uns ganz und gar nicht egal», sagt Philippe Cornu noch. «Wir bleiben dran. Versprochen!»

