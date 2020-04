Die Corona-Kolumne – Auf Abstand vom Anstand Leben, lieben und leiden im Ausnahmezustand. Giannis Mavris

Die Serie zur Pandemie.

Zwei Freunde wollten kürzlich der Einsamkeit zu Hause entfliehen und verabredeten sich am Sonntagnachmittag. Entlang der Langete spazierten und diskutierten sie, wie man das bei einem Ausflug eben so tut. Von der Gegenrichtung kam eine Frau daher, schnellen Schrittes und mit Walkingstöcken. Ein paar Metern vor den zwei Freunden entfernt rief sie ihnen in gehöriger Lautstärke zu: «Zwei Meter Abstand!»