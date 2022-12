«Momo» bei Bühnen Bern – Auch Zeitdiebe gehen mit der Zeit Die grauen Herren ähneln Cyborgs, und Momo tanzt auf Tiktok: Das Stadttheater versetzt Michael Endes «Momo» ins digitale Zeitalter. Ohne das Original zu verraten. Helen Lagger

Sie hat keine Lust, sich zu optimieren: Momo (Mariananda Schempp) widersetzt sich den Verlockungen der Grauen. Foto: Annette Boutellier

Das Waisenkind Momo hat noch nie einen Kamm gesehen und geht barfuss. Dafür ist sie reich an Zeit und verfügt über eine besondere Gabe: Sie kann zuhören. Das Mädchen wohnt mitten in der Stadt in einem alten Amphitheater, wo Kinder sie zum Spielen besuchen oder sie mit ihren Freunden, Beppo Strassenkehrer und Gigi Fremdenführer, in den Tag hineinlebt.