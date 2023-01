Thun: Nach Schliessung Reformhaus – «Auch wir spüren den Rückgang» Am Dienstag schloss das Thuner Reformhaus Egli Bio überraschend seine Türen. Doch wie steht es um die anderen Biofachgeschäfte im Oberland? Eine Umfrage. Barbara Donski

Marlen Feller und Gerhard Schuster vor dem Oekoladen in Thun. Foto: Barbara Donski

Die Nachricht kam überraschend: Die Reformhauskette Müller schloss am Dienstag Knall auf Fall ihre Türen. Vom Konkurs betroffen sind 298 Mitarbeitende an 37 Standorten in der ganzen Schweiz, darunter auch demjenigen in Thun: «Das Reformhaus schliesst seine Türen» hiess es auf einem Hinweis im Schaufenster von Egli Bio im Thuner Bälliz, das noch nicht lange zur Kette gehörte. «Das gesamte Team dankt Ihnen von Herzen, dass Sie in den letzten 100 Jahren bei uns eingekauft, uns Ihre Räumlichkeiten vermietet, uns beliefert und mit uns gelacht, geweint und für die gute Sache gekämpft haben!»