Während Hitzewellen wie der aktuellen verkriechen sich viele in den Häusern oder fliehen in die Höhe. Hier erklärt ein Mediziner, warum es auch sinnvoll sein kann, sich dosiert hohen Temperaturen auszusetzen.

Während Hitzewellen wie der aktuellen verkriechen sich viele in den Häusern oder fliehen in die Höhe. Hier erklärt ein Mediziner, warum es auch sinnvoll sein kann, sich dosiert hohen Temperaturen auszusetzen.

Die Schweiz ächzt unter der Hitze. Bei Temperaturen ab 30 Gad fühlen sich viele nicht mehr wohl in ihrer Haut. Kein Wunder: Studien belegen, dass die meisten Menschen Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad als besonders angenehm empfinden. Die ideale Temperatur zum Arbeiten liegt um die 20 und die zum Schlafen sogar nur um die 18 Grad.

Da ist es naheliegend, wenn wir Menschen zuerst einmal versuchen, der Bruthitze möglichst zu entkommen. Dabei dürften wir ruhig ein bisschen Vertrauen haben in unseren Körper: Der sei ein Wunderwerk der Anpassung, erklärt Internist und Sportmediziner Patrik Noack im Interview.

Wenn man sich zum Beispiel eine Stunde pro Tag der Hitze aussetzt, beginnt sich der Körper automatisch an die höhere Umgebungstemperatur zu gewöhnen.

Es kommt zu einer Anpassung der Schweissrate: Normalerweise produzieren wir 0,5 bis 1 Liter Schweiss pro Stunde, dieser Wert kann sich bis auf das Dreifache erhöhen. Aber auch der Salzverlust im Schweiss passt sich an, die Körpertemperatur und die Herzfrequenz. Kurz gesagt heisst das: Die Adaption an die Hitze ist trainierbar.

Was genau passiert da im Körper?

Wie geht man da am besten vor?

Anfangen sollte man mit Aktivitäten bei moderater Hitze, am besten am Morgen. Danach aber auch am Nachmittag; zuerst nur kurz, dann allmählich auch länger. Ideal sind zum Beispiel Spaziergänge.