Saisonabschluss im Opernhaus Zürich – Auch wenige Leute können laut buhen Donizettis «Lucia di Lammermoor» ist ein Hit. Aber die grossen Emotionen gab es anderswo. Susanne Kübler

Da bleibt nur der Wahnsinn: Lucia (Irina Lungu) wird nach der arrangierten Hochzeit zur Mörderin. Foto: Herwig Prammer

Hoch waren die Erwartungen vor der letzten Opernpremiere in dieser Corona-geplagten Saison, und zwischendurch wurden sie durchaus eingelöst. Vor allem in der zweiten Hälfte von Donizettis «Lucia di Lammermoor», als der cleane Raum zerbröckelte wie die Seele der in eine arrangierte Ehe gezwungenen Lucia. Da lagen plötzlich all die Opfer einer jahrhundertelangen Familienfehde auf der Bühne – und die aktuellen Feinde Enrico und Edgardo sammelten auf diesem Schlachtfeld schon mal Waffen ein für das nächste Duell.

In solchen Szenen zeigte sich, wie klug und fantasievoll die Regisseurin Tatjana Gürbaca hier einen weiteren Repertoire-Hit angepackt hat. In vielen anderen dagegen blieb der Zugriff unentschlossen, die Ironie diffus. Und manches hat man schlicht zu oft gesehen: Etwa die Kinder, mit denen die Vergangenheit der Protagonisten auf die Bühne gebracht wird. Oder die Andeutung eines Missbrauchs, der zum Trauma wird. Und ja, auch die Drehbühne, die sich dreht und dreht und dreht.