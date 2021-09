Leserreaktionen – «Auch Trump behauptete, dass Linke für alles schuld seien» Wer trägt die Schuld an den Ausschreitungen an der Demo der Corona-Massnahme-Gegner? Für Onlinekommentierende ist der Fall klar.

Krawall vor dem Bundeshaus an der Demo gegen die Corona-Massnahmen (16.09.2021). Die Polizei setzt Wasserwerfer ein. Foto: Keystone

Ich persönlich finde die Ausreden der Freiheitstrychler und ihrer Gesinnungsgenossen etwas gar dreist an den Haaren herbeigezogen. Das bestehende, zurzeit auszuwertende Filmmaterial wird sie noch eines Besseren belehren. Aber wenn ich da an 1.-Mai-Ausschreitungen der letzten Jahre denke, dann sind die Mitglieder der Antifa auch keine braven Lämmer. Rechts wie links sollte man also vorsichtig sein mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Tatsache bleibt, dass das Verhalten auf dem Bundesplatz von ein paar wenigen nichts, aber auch gar nichts

mit Demonstrationsfreiheit zu tun hat. Maurus Weber

Na ja – auch Trump behauptete, dass Linke für alles schuld seien. Die Videos haben die Anschuldigungen widerlegt. Es ist ziemlich feige von der Schweizer AfD-Filiale, nicht zu ihren Untaten zu stehen. Passt doch auch zu den Anschuldigungen gegen einen Bundesrat aus der Küche der WW. Köppel hat sich übrigens auch schon mit dem Trychler-Uniförmli ablichten lassen. Theodor Rickli

Ein Antifa in einem Freiheitstrychler-Gewand, das geht überhaupt nicht, daher ist dies nur billige Ablenkung der Freiheitsschwurbler. Mir wird das Wort Antifa immer sympathischer, wenn ich sehe, was sich auf der Gegenseite aufbaut. Willi Mosimann

@Willi Mosimann: Für mich sind beide nicht sympathisch, im Gegenteil, beide sind ungeniessbar. Paul Meier

Ich hab mal einen Livestream eines Demo-Teilnehmers teilweise angeschaut. Beim ersten Aufeinandertreffen mit den Antifa weichen diese recht schnell zurück. Es gibt einzelne Gerangel/Schubsereien. Bei den Corona-Demonstranten ist ein stämmiger, weiss gekleideter Mann auffällig. Es ist gut zu sehen, wie er einen Antifa mit Faustschlägen traktiert. Auch danach muss er von den eigenen Leuten immer wieder gebremst werden. Beim zweiten Aufeinandertreffen ein ähnliches Bild, Gerangel mit den Demo-eigenen «Sicherheitsleuten». Diesmal ist es ein eher kleiner Demonstrant, der mit den Fäusten auf einen Antifa losgeht. Trotz aufgeladener Stimmung ist daneben kaum körperliche Gewalt auszumachen. Kurz darauf rennen einige Demonstranten den Antifa hinterher. Dabei fliegt ein Mann mit Sicherheitsweste ohne Fremdeinwirkung um und schlägt sich laut dem Filmer Zähne aus. Sollte es sich dabei um denjenigen handeln, der angeblich von Antifa verprügelt wurde, wäre es eine ziemlich dreiste Lüge. Auffallend ist, wie der Filmer immer wieder von der unglaublichen Aggression der Antifa spricht, während auf den Bildern eher das Gegenteil zu sehen ist. Phil Urban

Selbstverständlich waren es Antifa.... Sobald Gruppierungen wie die Trychler an einer Demonstration unabstreitbar gewalttätig werden, kommen die idiotischen wie haltlosen Vorwürfe, Antifa hätten sich eingeschlichen, um die Demonstranten in Verruf zu bringen. Immer wieder behaupten sie das (Andreas Glarner, Köppel und Kumpane blasen ins gleiche Horn), und noch nie hat es sich bestätigt. Ganz im Gegenteil. Es ist nun mal, wie es ist: Die wahren Gefährder unseres Staates, unserer Traditionen und unserer Demokratie sind nicht die «Linken», die, wenn überhaupt, durch Sachbeschädigung negativ auffallen, sondern diese Rechtsextremen, die ihre Gewalt vor allem gegen Menschen und andere Lebewesen richten. Wie eben die Trychler mit Feuerwerkskörpern gegen Polizisten und Polizeihunde. Simon Bieri

Natürlich versuchen diese sogenannten Freiheitstrychler und die mit ihnen verbundenen Querköpfe sich jetzt mit Lügen und Fake News von ihrem schädlichen Versuch, das Bundeshaus zu stürmen, reinzuwaschen. Haben sie ja schliesslich von den Trumpisten gelernt. Es wird Zeit, diese Truppe als das zu behandeln, was sie ist, eine rechtsradikale, staatsfeindliche und höchst undemokratisch Gruppierung. Samuel Etter

Dieser folkloristische Klamauk mit den Kuhglocken bekommt eine Bedeutung, die völlig überzogen ist. Da tragen Bauern Kuhglocken durch die Strassen, und es wird so getan, als wäre das ein Akt der Freiheit gegen oder für irgendetwas. Es ist Folklore, nicht mehr und nicht weniger. Urs Brühwiler

@Urs Brühwiler: Sind das wirklich alles Bauern? Ich wäre sehr überrascht... Paul Berlinger

@Urs Brühwiler: Was für eine Verharmlosung dieser Trumpisten, die wohl erst am Anfang ihrer rechten «Revolution» gegen den Rechtsstaat stehen. Gaetano A.

Mir geht gegen den Strich, wie plötzlich irgendwelche glockenschwingende Hinterwäldler zu einer gefährlichen Macht verkommen sind. Die werden von irgendwem deftig gesponsert. Die T-Shirts: nigelnagelneu und reich bestickt. Die Joche: neu, mit Leder und Nieten, fast noch geiler als die Hells. Die Rechten und Massnahmengegner müssen ja total verzweifelt sein, sie könnten einem schon fast leidtun – wenn sie in den vergangenen Jahren nicht jedes Mitgefühl mit Andersdenkenden, v.a. von der Gesellschaft Ausgestossenen, hätten sträflich vermissen lassen.A. Meyer

