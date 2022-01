Der Fall Djoković – Auch Serbien steht nicht mehr geeint hinter seinem Tennisstar Der drohende Rauswurf Novak Djokovićs aus Australien hat in seiner Heimat eine neuerliche Schockwelle ausgelöst. Aber nun werden auch kritische Stimmen zu seinem Verhalten laut. Bernhard Odehnal

In der Nacht zuvor gab es noch Feuerwerke über Belgrad. Der 13. Januar war der letzte Tag im alten Jahr nach dem Kalender der serbisch-orthodoxen Kirche. Doch dann kam das neue Jahr mit einem Schock: «Schmeissen sie Novak jetzt aus dem Land?», titelte die Boulevardzeitung «Blic» in spürbarer Erregung: «Ist es nun vorbei mit dem Australian Open?» Denn an diesem Spätnachmittag australischer Zeit, also am frühen Morgen in Europa, hatte Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke erneut das Visum für Tennisstar Novak Djoković annulliert.

Obwohl die harte Linie der australischen Regierung sowohl in der Corona- als auch in der Migrationspolitik kein Geheimnis ist, kam die Entscheidung für die serbische Öffentlichkeit doch unerwartet. Am Tag zuvor hatten die Medien noch mit der Teilnahme ihres Stars beim Australian Open fix gerechnet. Sie jubelten schon über die Auslosung, die ein «serbisches Derby» versprach: Djoković gegen die Nummer 38 der Weltrangliste, Miomir Kečmanović. Natürlich würde Djoković dieses Spiel gewinnen so wie auch die darauffolgenden und damit im Halbfinal auf Rafael Nadal treffen, so rechneten die Sportjournalisten. «Novak ist das Aushängeschild des Australian Open», kommentierte die Zeitung «Novosti»: «Wir glauben, dass es kommenden Montag noch genau so sein wird.»