Risiko Schwangerschaft – Auch Schwangere sollen sich impfen lassen Frauen, die in der Zeit der Niederkunft an Covid erkranken, haben ein stark erhöhtes Risiko für schwere Komplikationen. Gynäkologen drängen deshalb darauf, die Impfempfehlung auszuweiten. Nik Walter

Erkrankt eine schwangere Frau an Covid, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt um 50 Prozent. Foto: AFP

Soll ich mich gegen Covid impfen lassen? Oder ist die Impfung nicht doch ein zu grosses Risiko für mich und das Ungeborene? Solche Fragen haben sich in den letzten Monaten unzählige schwangere Frauen gestellt. Viele haben sich dann gegen den Piks entschieden, nicht zuletzt, weil die Informationen lange Zeit spärlich und zum Teil widersprüchlich waren und weil auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Impfung bislang nur Schwangeren mit medizinischen Risikofaktoren empfiehlt oder solchen, die ein «erhöhtes Expositionsrisiko» haben.

Bei der Abwägung pro oder contra Impfung geht aber oft eine wichtige Information vergessen: Die Risiken einer schweren Covid-Erkrankung während der Schwangerschaft sind viel grösser als jene der Impfung. Eine aktuelle Studie aus den USA zeigt dies eindrücklich. Demnach haben Schwangere, die bei der Geburt an Covid erkrankt sind, ein 15-mal höheres Risiko, in der Zeit um die Geburt zu sterben, als gesunde Schwangere, sie müssen knapp sechsmal häufiger auf der Intensivstation gepflegt werden und ihr Risiko, intubiert zu werden, ist 14-mal höher. Dies berichten Forscher der University of California in Irvine im Medizinerblatt «Jama Network Open» .