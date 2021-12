Schulstart und Omikron – «Auch nach zwei Jahren begeht man immer wieder die gleichen Fehler» Am Montag beginnt vielerorts wieder die Schule. Trotz hoher Fallzahlen haben einige Kantone ihre Regeln an den Schulen kaum angepasst – zur grossen Ernüchterung der obersten Lehrerin im Land. Christian Zürcher

Jeder Kanton handhabt das Testen anders: Sekundarschule Regensdorf während ihrer Testwoche. Foto: Urs Jaudas

Wer in der Altjahrswoche den Versuch wagt, Verwaltungen abzutelefonieren, der hört es tuten und tuten. Die volle Pracht von besprochenen Tonbändern rieselt aus dem Hörer. Rauschen auf dem Band, mannigfaltige Dialekte, computergenerierte Stimmen (ohne Dialekt). In aller Kürze zusammengefasst: Die Verwaltung ist in den Ferien. Kommen Sie am 3. Januar wieder.

Das ist bei den kantonalen Bildungsdirektionen nicht anders. Die Regierungsräte und ihre Mitarbeitenden erholen sich – damit Omikron sie pünktlich auf den Schulstart vom 3. Januar wieder vor sich hertreiben kann.