Wohninitiative light – Auch Muri soll preisgünstiges Wohnen fördern In Bern und Köniz ist die Wohninitiative inzwischen in Kraft. Nun diskutiert auch Muri darüber. Dort dürfte sie aber einen schweren Stand haben. Christoph Albrecht

Vor allem im Muriger Ortsteil Gümligen verschärft sich laut SP der Preisdruck auf dem Wohnungsmarkt. Bezahlbare Wohnungen sollen Abhilfe schaffen. Foto: Franziska Rothenbühler

Wohnungen, die auch für kleinere Budgets bezahlbar sind: Sie sollen bei Neubauten künftig Pflicht werden. Das fordern die SP und die Grünen in der Region bereits seit Jahren – mit Erfolg. In der Stadt Bern hat das Stimmvolk bereits 2014 einer entsprechenden Initiative zugestimmt, 2017 wurde eine ähnliche Vorlage auch in Köniz angenommen.