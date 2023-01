Bankenwüste Signau – Auch mit der Bankkarte gibts im Dorf weiterhin Bargeld Das Ende von Bankfiliale und Bancomat muss nicht das Ende der Bargeldbezüge bedeuten. In Signau zum Beispiel springt Coop in die Bresche. Stephan Künzi

Bank und Bancomat sind Geschichte – doch für die Bankkundinnen und -kunden im Dorf gibts weiterhin Bares. Im Coop. Foto: Christian Pfander

«Wer in Signau Bargeld beziehen will, tut dies aktuell bei der Bankagentur an der Dorfstrasse 19. Kundinnen und Kunden der Postfinance können dies zusätzlich in den Postfilialen Signau (Coop) bzw. Schüpbach (Stucki-Beck) tun.»