Parteiausschluss in Sigriswil – Auch Madeleine Amstutz’ Grossratssitz ist bedroht Am Donnerstag entscheidet die SVP Sigriswil über Madeleine Amstutz’ Ausschluss. Der Parteivorstand will ihr gar die Empfehlung für die Grossratswahlen versagen. Stefan von Bergen

SVP-Grossrätin und Gemeinderätin Madeleine Amstutz posiert in ihrer Wohngemeinde Sigriswil vor dem Niesen. Foto: Christian Pfander

Am Donnerstagabend entscheiden die Mitglieder der SVP-Sektion Sigriswil in der Mehrzweckhalle Schwanden über das politische Schicksal von Madeleine Amstutz. Kann die lokale Gemeinderätin, Grossrätin und frühere SVP-Fraktionschefin im Grossen Rat bald nicht mehr für die grösste Berner Partei politisieren?

Diese heisse Frage müssen die Parteimitglieder klären, wenn sie am Donnerstag über den Parteiausschluss von Madeleine Amstutz entscheiden. Wie nun in einem Unterstützungsbrief für sie publik wird, schlägt der SVP-Parteivorstand Sigriswil in der Einladung auch noch vor, ihr die Empfehlung für die Wiederwahl in den Grossen Rat im März 2022 zu versagen.