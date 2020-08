Cupfinal am Sonntag – Auch keine Freinacht bei Doublegewinn Für die Feierlichkeiten eines allfälligen YB-Cupsieges am Sonntag gelten dieselben Bestimmungen wie an der Meisternacht vor Monatsfrist. Michael Bucher

Feuchtfröhliche Eruption nach dem Schlusspfiff: YB-Fans feiern am Abend des 31. Juli in der Berner Aarbergergasse den dritten Meistertitel in Folge. Foto: Christian Pfander

Die Emotionen sind noch kaum abgekühlt, die Bilder noch sehr präsent: Am späten Abend des 31. Juli wird YB zum dritten Mal in Folge Schweizer Meister. In der Aarbergergasse explodiert die Stimmung förmlich: Heisse Pyrofackeln, kühle Bierduschen und Massenumarmungen, wohin das Auge reicht. Corona scheint weit weg.

Am Sonntagabend könnten sich in Bern diese Bilder wiederholen. YB trifft im Cupfinal im heimischen Wankdorf auf Rivale Basel. Mit einem Sieg wäre dies für die Berner das erste Double seit über 60 Jahren.

Wie sieht es mit den Sicherheitsvorkehrungen der Stadt Bern aus? Sicherheitsdirektor Reto Nause kann sich in seiner Antwort kurz halten. Denn die Empfehlungen weichen kaum ab von jenen im Vorfeld der Meisternacht. «Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Fans», sagt Nause. Auch dieses Mal wünscht sich die Stadt, dass sich die Fans das Spiel möglichst dezentral in kleinen Gruppen anschauen und auch so feiern. Die Stadtberner Bars und Restaurants haben auch dieses Mal die Möglichkeit, das Spiel auf ihren Aussenflächen am TV zu zeigen.

Eine Freinacht wird es auch im Falle eines Cupsieges nicht geben, hält Nause fest. Doch dürfen sämtliche Bars und Restaurants bis 3.30 Uhr geöffnet haben, auch wenn sie über keine generelle Überzeitbewilligung verfügen.

Aarbergergasse im Fokus

Wie schon in der Meisternacht werden die Zugänge zur Aarbergergasse auch am Sonntag durch die Polizei kontrolliert. Sollten zu viele feiernde Fans Richtung Partymeile strömen, können die Beamten die Gasse vorübergehend sperren.

Gemäss Nause sollten sich nicht mehr als 1000 Personen in der Gasse aufhalten. Auch auf dem restlichen Stadtgebiet wird die Polizei laut dem Sicherheitsdirektor präsent sein. Es ist davon auszugehen, dass es – wie vor einem Monat – eine zurückhaltende Präsenz sein wird. Nause jedenfalls meint: «Wir können nicht jede Umarmung polizeilich verhindern.»