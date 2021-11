Impfzentrum im KKThun – Auch in Thun wird ab Montag geboostert Die Spital STS AG bietet die Auffrischungsimpfung in ihrem Impfzentrum im KKThun wie auch bei den mobilen Impfequipen in verschiedenen Gemeinden an.

Das Covid-Impfzentrum Thun bietet ab Montag auch Booster-Impfungen an. Foto: Patric Spahni

Mit den Auffrischungsimpfungen im Kanton Bern startet auch das Impfzentrum der Spital STS AG im Kultur- und Kongresszentrum Thun am Montag, 15. November, mit den Booster-Impfungen. Entsprechende Termine sind laut Mitteilung der Spitalgruppe verfügbar. Terminbuchungen können über die Online-Applikation Vacme oder via kantonale Hotline telefonisch unter 031 636 88 00 vorgenommen werden. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass im Impfzentrum Thun kein Drive-in mehr besteht. Der Zugang erfolgt zu Fuss oder im Rollstuhl.

Alle über 65 Jahre sind berechtigt

Zur Booster-Impfung zugelassen sind laut den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit Personen, die vor mehr als sechs Monaten vollständig gegen Covid 19 geimpft wurden und über 65 Jahre alt sind. In Einzelfällen können auch besonders gefährdete Personen mit chronischen Krankheiten mit dem höchsten Risiko eine Booster-Impfung erhalten, auch wenn sie unter 65 Jahre alt sind.

Die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion wird alle berechtigten Personen per SMS darüber informieren, dass sie zu einer Booster-Impfung zugelassen sind. Personen, die sich ursprünglich per Hotline zur Impfung angemeldet haben, werden per Brief informiert. «Ohne entsprechende Zulassung ist keine Terminbuchung möglich», heisst es in der Mitteilung.

Boostern auch direkt vor Ort möglich

Auch die mobilen Impfteams der Spital STS AG, die derzeit in Uetendorf (16.11./14.12.), Boltigen (17.11./15.12.), Gunten (18.11./16.12.), Sigriswil (18.11./16.12.), Heimberg (19.11./17.12.) und an der Lenk (20.11./18.12.) unterwegs sind, bieten die Booster-Impfungen an. Eine Voranmeldung ist hier nicht nötig.

