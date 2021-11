Thun vor 100 Jahren – Auch in Thun befand sich der Segelflugsport im Aufwind Ein Thuner Initiativkomitee wollte nicht nur einen Gleit- und Segelflugverein gründen, sondern auch motorlose Flugzeuge bauen. Manuel Berger

Ein Segelflugzeug an einem Wettbewerb im August 1924. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Dem Gleit- und Segelflugsport sei in letzter Zeit wieder vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt worden, nicht zuletzt wegen bewunderungswürdiger Leistungen bei Konkurrenzen in Deutschland und Frankreich, hiess es im «Oberländer Tagblatt» vom 7. November 1921. Nun habe sich in Thun ein Initiativkomitee zur Gründung eines Gleit- und Segelflugvereins gebildet. Dieser solle seine Mitglieder für den Sport begeistern, in denselben einführen sowie Bestrebungen für Gleit- und Segelflugsport unterstützen. «Ferner ist geplant, den Bau von motorlosen Flugzeugen aufzunehmen», hiess es weiter.