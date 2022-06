Wasser im Parlament – Auch in Steffisburg: Kein Ja zur Waret Nach Hilterfingen gibt es auch in Steffisburg eine zweite Runde: Die Waret AG kann die Primäranlagen der Wasserversorgung noch nicht übernehmen. Marco Zysset

Trotz des GGR-Entscheids: Das Wasser wird auch weiterhin aus diesem Brunnen im Oberdorf sprudeln. Foto: Janine Zürcher

Nachdem der Gemeinderat Hilterfingen das Traktandum «Übertragung und Integration der Primäranlagen in die Wasserversorgung Region Thun AG» wieder von der Traktandenliste für die Gemeindeversammlung entfernt hatte, weil er gemäss Präsident Gerhard Beindorff viel «Skepsis und Missverständnisse unter der Bevölkerung festgestellt» hat, war in den letzten Tagen auch in der Steffisburger Politik eine gewisse Nervosität im Hinblick auf die Sitzung des Grossen Gemeinderates (GGR) vom Freitag zu spüren.