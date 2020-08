Weltwirtschaftsforum abgesagt – Auch im Sommer ist nicht sicher, ob das WEF stattfindet Das Weltwirtschaftsforum hat sein jährliches Elitetreffen in Davos im Januar abgesagt. Geplant ist eine Verschiebung auf den Frühsommer. Doch ob es dazu kommt, ist alles andere als sicher. Markus Diem Meier

Das 51. Weltwirtschaftsforum in Davos kann kommenden Januar nicht wie geplant durchgeführt werden. Foto:; Gian Ehrenzeller (Keystone)

«The Great Reset» – das grosse Zurücksetzen – so hätte das Motto für das nächste Weltwirtschaftsforum (WEF) im nächsten Januar in Davos lauten sollen. Jetzt geht dieses «Zurücksetzen» noch sehr viel weiter, als sich das Klaus Schwab und sein Management vorgenommen haben. Am Dienstag hat das WEF das Elitetreffen in Davos wegen des Coronavirus im Januar gleich ganz abgesagt. Laut einer Medienmitteilung ist allerdings geplant, die Veranstaltung im Sommer in Davos nachzuholen.