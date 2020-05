Kletter-Weltcup im Oberhasli – Die Boulder-Elite kommt auch im Herbst nicht Die weltbesten Boulderer klettern 2020 definitiv nicht in Meiringen. Der abtretende Präsident Christian Willi will die Vorbereitungsarbeiten mit ins 2021 nehmen. Nathalie Günter

Der tschechische Ausnahmekönner Adam Ondra an der Kletterwand in der Meiringer Tennishalle – diese Bilder wird es 2020 nicht geben. Foto: PD/David Birri

Eine volle Tennishalle, farbige Scheinwerfer, ein Animateur, der die Zuschauer anpeitscht – und an der Wand die Weltelite der Sportkletterer: Das Haslital Mountain Festival lockte letztes Jahr 1500 Personen in die Tennishalle, der Anlass war frühzeitig ausverkauft, die Organisatoren stellten in der Not ein Public Viewing auf die Beine.