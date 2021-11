Adelbodner Hotel vor Eröffnung – Auch im digitalen Hotel schläft man analog Das Apart Hotel Adelboden wird demnächst eröffnet. Vieles erledigen die Gäste hier auf dem Handy. Die Dienstleistungen sind aber alles andere als virtuell. Nik Sarbach

Hotelinhaber Chris Rosser beim Neubau am Dorfplatz in Adelboden. Foto: Karin von Känel

Noch wäre es eine unbequeme Angelegenheit, im Apart Hotel Adelboden zu nächtigen. Denn in den 144 fix verbauten Betten fehlen noch die Matratzen. Doch schon in wenigen Tagen werden probeweise erste Gäste im neuen Hotel weilen, bevor der Betrieb ab dem 18. Dezember regulär läuft. Chris Rosser, der das einst als Hotel Kreuz bekannte Haus von seinen Eltern übernommen hat, lässt sich den Zeitdruck nicht anmerken. Sichtlich guter Laune führt er durch den Neubau am Adelbodner Dorfplatz.

Die Tour beginnt 50 Meter neben dem Hotel: Hier, beim Feuerwehrmagazin, liegt die Einfahrt ins Parkhaus. Die Einstellhalle bestand bereits zuvor, wurde nun aber bis unter den Dorfplatz ausgebaut. 44 Parkplätze auf zwei Geschossen stehen jetzt zusätzlich zur Verfügung.