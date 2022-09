Abstimmung in Heimberg – Auch Heimberg überträgt Primäranlagen an die Waret Mit 74,4 Prozent Ja-Stimmen überträgt die Gemeinde die Primäranlagen des Wassernetzes an die Wasserversorgung Region Thun AG (Waret AG). Andreas Tschopp

Die Reservoirs, in denen Heimberg Trinkwasser lagert, gehören künftig der Waret AG. Foto: 20min/Michael Scherrer

Mit 1670 Ja- gegen 576 Nein-Stimmen oder einer Mehrheit von 74,4 Prozent heissen die Heimberger Stimmberechtigten die Übertragung der Primäranlagen – Leitungen, Reservoirs oder Pumpen - der örtlichen Wasserversorgung an die Waret AG gut. So lautet die Abkürzung der Wasserversorgung Region Thun AG, die mit der Transaktion im Wert von gut 4,8 Millionen oder netto über 3,3 Millionen Franken neue Eigentümerin aller Anlagen wird, in denen Wasser aus Quellen und der Grundwasserfassung gefördert, gespeichert, aufbereitet und in die Versorgungsgebiete transportiert wird.